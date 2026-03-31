Giulio Nicolosi, “È tutto un film”: testo e significato del brano contro l’era delle apparenze

Giulio Nicolosi torna a esplorare le contraddizioni della nostra epoca con È tutto un film, un brano intenso che si muove in bilico tra il cantautorato classico e atmosfere più cinematografiche. Una riflessione lucida su una società spesso intrappolata nell’apparenza, dove la rincorsa al successo rischia di svuotare di senso i rapporti umani.

Il singolo unisce una scrittura diretta a una produzione raffinata, curata da Enrico Fornatto e Giuseppe La Spada, che attraverso arrangiamenti orchestrali amplifica il peso specifico delle parole. Al centro del brano c’è una domanda universale e disarmante: cosa resta davvero di noi alla fine della corsa?

Giulio Nicolosi: il significato di “È tutto un film”

Il testo di È tutto un film affronta frontalmente l’illusione contemporanea che sesso, soldi e gloria possano bastare a riempire una vita. Giulio Nicolosi descrive una realtà in cui siamo diventati “schiavi delle immagini e dei calcoli mediatici”, paragonando la nostra esistenza a un set cinematografico dove si recita a soggetto, dimenticando la verità dei sentimenti.

Come racconta lo stesso cantautore per spiegare la genesi del brano: “Viviamo spesso come se fossimo dentro un film, rincorrendo immagini e illusioni. Ma alla fine mi sono chiesto: cosa resta davvero? Forse solo l’amore che lasciamo agli altri.” E proprio l’amore, inteso come eredità emotiva e come “tenera carezza per calmarle il suo dolore”, diventa l’unica vera ancora di salvezza in una storia che altrimenti risulterebbe “maledetta”.

“È tutto un film”: il testo del brano

Autore e Compositore: Giulio Nicolosi

Arrangiamenti: Enrico Fornatto e Giuseppe La Spada

Mix e Mastering: Marco Borsatti

“È tutto un film”: il testo del brano

Autore e Compositore: Giulio Nicolosi

Arrangiamenti: Enrico Fornatto e Giuseppe La Spada

Mix e Mastering: Marco Borsatti

Trascinati via da un vento che non ci accarezza più

Sospesi dentro ad un tempo ormai che non ritornerà

Ah…lasciami qua sì …fammi sognare ancora un po’

Che questa notte la luna è nuda più di me

E anche gli angeli scommettono sul mondo

Giocando a carte e bevendo rum

Cerco un brivido di sole in questa storia che non va…

E allora si, se è tutto un film

Questa vita ci incatena a queste bambole di cera

E allora si, se è tutto un film

Sesso soldi e un po’ di gloria

Saranno cenere e memoria e a cosa serve questa storia…

Abbiamo attraversato i secoli conquistato anche i miracoli

Ma siamo schiavi delle immagini e dei calcoli mediatici

Ah…lasciami qua sì fammi sognare ancora un po’…

E se alla fine di questa notte fosse l’ultima volta che si fa vedere il sole

Vorrei sapere se qualcuno ascolterà questa canzone

E se basterà a toccargli il cuore…

E allora si, se è tutto un film

Questa vita ci incatena a queste bambole di cera

E allora si, se è tutto un film

Sesso soldi e un po’ di gloria

Saranno cenere e memoria e a cosa serve questa storia…

E a cosa serve questa storia se non lasci un po’ d’amore

O almeno l’illusione di esser stato un po’ migliore

E a cosa serve questa storia maledetta

Se non lasci alle sue spalle qualche tenera carezza

Per calmarle il suo dolore

E a cosa serve questa storia maledetta io mi chiedo

Se non lasci un po’ di te o almeno la promessa, la certezza

Che in fondo

ci sei stato anche tu…