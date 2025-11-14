Giulio Nenna debutta con “Puerta del Sol”: il nuovo capitolo strumentale che unisce Madrid, cinema e radici mediterranee

Giulio Nenna apre un nuovo capitolo della propria storia artistica con Puerta del Sol, il primo singolo del suo progetto strumentale.

Un passo inedito per uno dei produttori e autori più affermati del pop italiano contemporaneo, noto per essere al fianco di Irama sin dal “giorno zero” e per aver firmato brani multiplatino.

Questa volta Nenna mette da parte il linguaggio del pop mainstream per seguire un istinto diverso: una chitarra che guarda al Mediterraneo, alle luci di Madrid, alle strade che restituiscono una nostalgia gentile. Un disco che non cerca il clamore ma la profondità, e che lo riporta alle origini del suo rapporto con la musica.

giulio nenna – Puerta del Sol: un viaggio cinematografico

Puerta del Sol è un viaggio di chitarra che fonde radici spagnole, texture ambient calde e melodie sospese. Un brano che evoca le atmosfere senza tempo dei Hermanos Gutiérrez, le suggestioni di Ennio Morricone e la forza emotiva di Paco De Lucia. Il risultato è un flusso lento, quasi un piano sequenza in musica: una strada assolata che scorre davanti agli occhi, tra ricordi e una nuova, delicata libertà.

Il singolo anticipa l’album In My Past Lives, in uscita nella primavera 2026 e introdotto da quattro brani che ne sveleranno progressivamente l’identità sonora.

Dalle band hard-rock all’accademia tedesca

Da ragazzino, la prima composizione “in forma di canzone” di Giulio Nenna arriva a 13 anni, quando suonava la chitarra in una band hard-rock milanese. “L’abbiamo suonata più volte e ne abbiamo fatto una demo. Ora riposa in un cassetto“, ci raccontava qualche anno fa.

La musica, però, è sempre rimasta il suo centro. Ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni e non l’ha mai realmente interrotto, neppure quando la vita sembrava spingerlo altrove. Dopo una laurea in Economia, Nenna sceglie di seguire la strada più istintiva: il biennio in Contemporary Writing e Production al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara sotto la guida del M° Angelo Valori. Da lì il passo verso la Pop-Akademie di Mannheim, una delle culle europee della produzione pop moderna.

“La certezza, in questo lavoro, non arriva mai tutta insieme“, ci spiegò. “Cresce piano. Quando il pubblico riconosce emozioni nelle tue note, quando gli interpreti iniziano a cercarti, quando arrivano proposte da altri produttori… allora capisci che qualcosa sta accadendo. Ma la vera certezza la devi trovare dentro di te“.

Nenna ha un rapporto profondo con la scrittura. “Amo la letteratura e, ai tempi del liceo, vinsi un concorso di poesia», ricorda.

Puerta del Sol diventa così un ritorno alle corde che lo definiscono, un modo di raccontare senza parlare, affidandosi completamente allo strumento che per primo gli ha aperto la strada. Il tutto in attesa del primo album.