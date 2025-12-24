24 Dicembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
24 Dicembre 2025

Giulia Petronio in “Bacio alla francese” i ricordi rivelano le parti profonde della propria identità

Il singolo apre il percorso artistico della cantautrice.

News di Alessandro Genovese
Giulia Petronio debutta col singolo Bacio alla francese
Condividi su:

Giulia Petronio, cantautrice romana classe 1999, fa il suo esordio discografico con Bacio alla francese (Wake Up Music / ADA Music Italy), singolo che inaugura ufficialmente il suo percorso artistico. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Bacio alla francese è un brano dal carattere sognante, capace di proiettare l’ascoltatore proprio dove vuole Giulia, in una dimensione rarefatta di immagini e di sensazioni.

Il singolo è stato scritto dalla stessa Giulia insieme a Gianmarco Merolle (Teseghella) ed a Mr. Monkey, che l’ha anche prodotta.

Bacio alla francese affronta il tema della perdita e della separazione come un processo interiore più ampio: non solo la fine di una relazione, ma il tempo sospeso che segue, in cui l’attesa diventa uno spazio mentale di confronto con la solitudine e di riscoperta di sé. Il desiderio incompiuto ritorna in modo ciclico, non per alimentare l’illusione di un lieto fine, ma per sottolineare come i ricordi possano trasformarsi in specchi, rivelando parti profonde della propria identità.

Conosciamo meglio Giulia Petronio

La musica di Giulia Petronio si muove tra il moderno cantautorato italiano e il pop contaminato da un french touch.

Giulia ha iniziato a delineare il perimetro del suo percorso musicale, caratterizzato da brani raffinati e al tempo stesso ironici, con un sapore malinconico e un retrogusto dolcemente nostalgico.

Per Giulia Petronio la musica rappresenta il centro di una ricerca espressiva coltivata fin da giovanissima. Un linguaggio primario, ma anche uno spazio intimo in cui far convergere sensibilità, influenze e vissuti personali.

Insieme al canto, il suo background comprende esperienze di recitazione e danza, discipline che hanno contribuito a formare una forte consapevolezza corporea e una presenza scenica naturale. Giulia porta avanti con determinazione una visione chiara: fare della musica il suo principale strumento di espressione e la sua professione.

All Music Italia

Articoli più letti

Marco Mengoni Coming Home Radio 1

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 2

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 3

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 6

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 7

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
New Music Friday 26 dicembre: singoli più attesi settimana 52/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025
Mr. Rain durante l’intervista su Casa in fiamme per All Music Italia 10

Mr. Rain videointervista, "Ora pubblico quando mi va. Carlo Conti ha sentito il brano per Sanremo ma era tardi"

Cerca su A.M.I.