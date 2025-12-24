Giulia Petronio in “Bacio alla francese” i ricordi rivelano le parti profonde della propria identità

Giulia Petronio, cantautrice romana classe 1999, fa il suo esordio discografico con Bacio alla francese (Wake Up Music / ADA Music Italy), singolo che inaugura ufficialmente il suo percorso artistico. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Bacio alla francese è un brano dal carattere sognante, capace di proiettare l’ascoltatore proprio dove vuole Giulia, in una dimensione rarefatta di immagini e di sensazioni.

Il singolo è stato scritto dalla stessa Giulia insieme a Gianmarco Merolle (Teseghella) ed a Mr. Monkey, che l’ha anche prodotta.

Bacio alla francese affronta il tema della perdita e della separazione come un processo interiore più ampio: non solo la fine di una relazione, ma il tempo sospeso che segue, in cui l’attesa diventa uno spazio mentale di confronto con la solitudine e di riscoperta di sé. Il desiderio incompiuto ritorna in modo ciclico, non per alimentare l’illusione di un lieto fine, ma per sottolineare come i ricordi possano trasformarsi in specchi, rivelando parti profonde della propria identità.

Conosciamo meglio Giulia Petronio

La musica di Giulia Petronio si muove tra il moderno cantautorato italiano e il pop contaminato da un french touch.

Giulia ha iniziato a delineare il perimetro del suo percorso musicale, caratterizzato da brani raffinati e al tempo stesso ironici, con un sapore malinconico e un retrogusto dolcemente nostalgico.

Per Giulia Petronio la musica rappresenta il centro di una ricerca espressiva coltivata fin da giovanissima. Un linguaggio primario, ma anche uno spazio intimo in cui far convergere sensibilità, influenze e vissuti personali.

Insieme al canto, il suo background comprende esperienze di recitazione e danza, discipline che hanno contribuito a formare una forte consapevolezza corporea e una presenza scenica naturale. Giulia porta avanti con determinazione una visione chiara: fare della musica il suo principale strumento di espressione e la sua professione.