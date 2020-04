E’ passato poco più di un anno dalla pubblicazione dell’interessante album di cover Le Favorite, in cui Giulia Mutti celebrava le donne della musica italiana (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). Ora la cantautrice toscana ha reso disponibile il nuovo album di inediti La Testa Fuori (BMG), anticipato dall’omonimo singolo (ne abbiamo parlato Qui) e da Romanzo Cattivo, brano con cui ha provato a partecipare al Festival 2020.

“Il titolo dell’album La Testa Fuori vuol dire mille cose: innanzitutto coraggio.

Significa esporsi e, per questo, essere giudicati.

Il fattore rischio c’è: alla fine non sai mai cosa aspettarti quando metti la testa fuori.

E questo è il bello. Rimani lì, in balia di quello che ti capita: acqua, vento, freddo, caldo. Proprio come un albero, con radici salde e la testa piena di sogni, con quella tendenza naturale ad andare sempre verso l’alto, sempre più su.”