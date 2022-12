Giovanni Allevi in un video dall'ospedale: "La vostra energia mi da un grande coraggio..."

Come è noto in questi mesi il compositore Giovanni Allevi sta combattendo una dura battaglia contro un Mieloma. L’artista nei giorni scorsi ha postato dall’ospedale un video in cui, visibilmente emozionato e commosso, ha ringraziato tutte le persone che lo stanno sostenendo e gli stanno facendo sentire il loro affetto sincero.

Era giugno del 2022 quando Allevi raccontava via social, da Instagram a Twitter, di doversi fermare con i live per dedicarsi alla cura della malattia che lo aveva colpito: il mieloma multiplo, un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo.

Queste cellule hanno la funzione di produrre gli anticorpi necessari a combattere le infezioni: le plasmacellule.

Giovanni Allevi non ha mai smesso di ringraziare tutte le persone che si stanno prendendo cura di lui, in primis i medici e le infermiere che lo accudiscono in questa battaglia in un Ospedale di Milano.

Come dicevamo l’artista ha voluto anche dire un grande grazie, mostrandosi in video dopo diverso tempo, a tutti quelli che gli stanno scrivendo mostrandogli vicinanza…

“Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi da un grande coraggio per affrontare questa grande battaglia.

Vi voglio davvero veramente bene. Grazie dal profondo del cuore!”

Tutta la redazione di All Music Italia si unisce agli auguri di pronta guarigione per l’artista mandandogli tutte le vibrazioni più positive che solo la sua musa, la musica, sa dare.

Qui a seguire il video pubblicato dall’artista.