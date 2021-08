Estate Sforzesca omaggia l’arte di Giorgio Gaber con Morgan e altri artisti, emergenti e non.

Giorgio Gaber approda nell’Estate Sforzesca.

Slow Music in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber hanno dato vita ad una serata speciale, il prossimo 31 agosto, dedicata al Signor G.

A oltre 18 anni dalla sua scomparsa, l’Estate Sforzesca ospiterà una serata milanese dedicata a Giorgio Gaber, dal jazz al rock’n’roll, fino al teatro canzone.

Un lungo percorso che sarà rivisitato con il contributo di alcuni artisti e filmati, anche inediti. Saranno infatti presentate al pubblico immagini esclusive di due grandi amici del Signor G: Enzo Jannacci, che canta Vincenzina e la fabbrica accompagnato alla chitarra dallo stesso Gaber e la splendida interpretazione di Franco Battiato del brano La parola io al Festival Gaber di qualche anno fa.

Verrà proposto inoltre il monologo finale di Io quella volta lì avevo venticinque anni, l’ultimo spettacolo in prosa scritto da Gaber e Luporini che, grazie a Claudio Bisio, è stato possibile far conoscere al pubblico.

Del resto Giorgio Gaber è stato musicista, autore, interprete, presentatore, attore, commediografo, regista; ha vissuto nei locali, in tournée, in televisione, in teatro. È uno dei giganti dello spettacolo italiano, uno dei più popolari di sempre, singolare, unico. Ogni categorizzazione pare riduttiva per descrivere le arti di Giorgio Gaber.

Giorgio Gaber all’estate Sforzesca: Gli ospiti

L’anima dello show sarà rappresentata dalla sentita reinterpretazione di alcuni brani di Gaber che darà Morgan.

Molto particolare sarà la rilettura strumentale che la band diretta da Federica Pellegrinelli e formata da ottimi musicisti diplomati al CPM Music Institute, con il contributo di amici e intellettuali che porteranno sul palco la loro testimonianza, fra i quali Massimo Bernardini, Michele Mozzati, oltre a Claudio Trotta, presidente di Slow Music, e Paolo Dal Bon per la Fondazione Gaber.

Parteciperanno quindi allo spettacolo artisti giovani ed emergenti insieme ad altri conosciuti ed affermati, creando un caleidoscopio di voci, suoni, testimonianze ed immagini che dipingeranno quel grande capolavoro che è l’indimenticato Signor G, con l’intento di contribuire a testimoniare e divulgare un ricchissimo patrimonio umano, intellettuale, artistico, che ha saputo “parlare” proprio a tutti.

Slow Gaber – Omaggio al Signor G si svolgerà Martedì 31 Agosto 2021 dalle ore 21.00 con apertura porte alle ore 20.00 presso il Castello Sforzesco – Cortile delle Armi.

Posto a sedere: € 10,00 + prev., biglietti in vendita su Mailticket.

Per informazioni: Yes Milano.