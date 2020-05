Giorgieness Maledetta. La cantautrice Giorgieness è tornata dal 28 maggio in radio e tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Maledetta (Sound To Be/Artist First), primo estratto dal nuovo album in arrivo il prossimo autunno.

Il brano, che è stato prodotto da Ramiro Levy (voce e chitarra della band brasiliana Selton), Marco Olivi (Ghemon, Ex Otago), e Davide Napoleone (Michele Bravi, Booda, Gaia Gozzi), segna una nuova fase artistica per l’artista. Da qui in poi infatti la cantante sperimenterà scenari più cantautorali dalle sonorità pop.

Giorgieness Maledetta

Maledetta è una ballad moderna che esplode in un climax di sonorità intense e vibranti in cui trova dimora un testo autobiografico capace di instaurare una sinergia immediata con l’ascoltatore.

A farne da base è un tessuto acustico ed elettronico, a tratti ruvido, che trasporta il “verbo al futuro” proiettato “tra presente e per sempre”.

“Non scrivevo da un mese, immagazzinavo vita, paesaggi, salsedine, sorrisi, persone, volti amici, vita. Fuori dalla veranda, il mondo al tramonto. Dentro, alcune delle persone a cui tengo di più. Ho pensato a tutte le volte che ci si delude senza farsi male, ai cambiamenti necessari, a quanto poco ci conosciamo, al falso mito della coerenza che spesso è una scusa per non saltare nel vuoto a come la vita mi ricordi un treno sul quale qualcuno scende e qualcuno sale, ma senza fermate, anzi, solo una, si spera il più lontano possibile.

Sono cambiata tanto in questo lungo silenzio, quanto mi è servito lo capisco solo ora”. Spiega Giorgieness…

“Maledetta sono io, maledetta sei tu, maledetti siamo noi ogni volta che portiamo qualcuno al limite, senza superarlo, sapendo chiedere scusa. Maledetta è la voglia che ci incolla l’uno all’altro, anche quando non vorremmo. Maledetta è una risata fragorosa alla fine di una litigata, è tutte le volte che volevo lasciarti ma poi è tutto più bello se ci sei”. Maledetta è il primo dei singoli che anticiperanno il terzo album di Giorgieness, in uscita il prossimo autunno. Alla presentazione del brano seguirà il lancio dell’omonimo videoclip.

Conosciamo meglio Giorgieness

Con il lancio del progetto Giorgieness nel 2011, Giorgia D’Eraclea inizia a farsi largo sulla scena musicale italiana imponendosi con passionalità e vigore.

Dopo l’album di debutto, intitolato La Giusta Distanza, il 20 ottobre 2017 Giorgieness lancia Siamo Tutti Stanchi, disco che assicura al progetto l’accesso diretto al mondo indie nazionale. Entrambi i lavori sono pubblicati dall’etichetta Woodworm/Audioglobe.

Nel corso della sua carriera, Giorgieness ha suonato in oltre 300 concerti nei principali club e festival Italiani. Ha condiviso il palco con alcuni dei nomi più noti del panorama alternativo italiano ed internazionale tra cui Cristina Donà, Verdena, Morgan, Fast Animals And Slow Kids, The Kooks.

Giunta al nuovo decennio, l’artista avverte l’esigenza di intraprendere un nuovo percorso artistico. Decide così di allargare ancora di più il campo, aprendosi a scenari cantautorali dalle sonorità pop che portano alla nascita del suo prossimo album, in uscita nell’autunno del 2020.