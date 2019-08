Giordana Angi Stringimi più forte. Giordana, la seconda classificata nell’ultima edizione Amici di Maria De Filippi (nonché vincitrice del premio della critica ) sta per tornare con un nuovo singolo inedito e, ve lo rivela in esclusiva All Music Italia, con un nuovo disco.

A fine mese arriverà infatti in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming Stringimi più forte.

Dalla conclusione di Amici Giordana non si è fermata un solo attimo.

Prima ha iniziato un lungo tour instore con cui ha presentato il suo album di debutto, Casa.

Il disco è stato certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute a cui si è aggiunto un altro disco d’oro per l’omonimo primo singolo estratto dal progetto.

Quindi è partita in con il suo primo tour preceduto dall’annuncio di due data autunnali. Il suo Casa Tour farà infatti tappa il 6 ottobre all’Alcatraz di Milano mentre l’11 ottobre sarà la volta dell’Atlantico di Roma.

Il tutto mentre in radio suona il secondo estratto da Casa, Chiedo di non chiedere.

GIORDANA ANGI STRINGIMI PIÙ FORTE PORTERÀ AL NUOVO disco

Tutti questi impegni non hanno impedito a Giordana di continuare a scrivere arrivando a comporre un intero nuovo album di cui Stringimi più forte, in uscita il 26 agosto, rappresenta il primo singolo.

All Music Italia è in grado di anticiparvi in anteprima che il nuovo album della cantautrice arriverà infatti già il prossimo mese di ottobre per Virgin Records e conterrà 10 nuove canzoni tutte scritte dalla sola Giordana ad eccezione di Sempre pronti a giudicare firmato con Principe, Manuel Finotti e Carlo Avarello.

Ed il 2019, come già noto, continuerà con le soddisfazioni.

Giordana Angi infatti è presente in veste di co-autrice nell’album di Tiziano Ferro in uscita a novembre dove, oltre al singolo Buona (cattiva) sorte, ha firmato altri tre brani compresa la title track, Accetto miracoli.

Insomma una partenza in pole position per un’artista che le major discografiche (Sugar Music compresa), si erano dimostrate incapaci di valorizzare.