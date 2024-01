Giordana Angi torna a parlare d’amore in “Ritorno sempre a te”

Giordana Angi Ritorno sempre a te testo e significato.

Domenica 7 gennaio 2024 Giordana è di nuovo ospite ad Amici di Maria De Filippi, programma di cui ha curato i casting, e non solo, negli scorsi anni e che lei definisce “Casa”.

Dopo aver presentato nel 2023 “Con questa luce“, il primo singolo estratto per l’Italia dal suo EP Giordana, progetto in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo), la cantautrice torna per cantare il nuovo estratto dal progetto.

Giordana Angi ritorno sempre a te significato del brano

La cantautrice sceglie come nuovo singolo per l’Italia un brano d’amore in cui le parole, appoggiate su un tappeto sonoro essenziale di matrice elettronica, sono importantissime. Si tratta infatti di una vera e propria dichiarazione per una di quelle persone da cui, nel bene e nel male, torniamo sempre in quanto ci fanno sentire completi.

Anche se a volte quel ritorno è solo nella nostra testa, nel nostro cuore, perché è il tempo stesso a chiederci di andare avanti da soli.

A seguire il video ufficiale.

GIORDANA ANGI RITORNO SEMPRE A TE TESTO E AUDIO

Vorrei fossi qui con me

La vita amore, senza te

È vuota, voglio vivere

Ti sento già

Ma non sei qua

Nei sogni io sto con te

Ricordi, ero te

E gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c’è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te

Sento pure la città parlare ad alta voce e già

Lo sai la gente mormora

Ti sento già

Ma non sei qua

Ricordi, ero te

E gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c’è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te

Ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Sì, ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Ma ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Sì, ora il tempo chiede che io resti sola senza te

E gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c’è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te