Giordana lancia, sempre in quattro lingue, una nuova versione di “Con questa luce” con Shaggy

Nuova collaborazione internazionale per Giordana Angi che prende il suo nuovo singolo, “Con questa luce“, primo estratto per il mercato italiano dal suo EP in quattro lingue, Giordana.

La cantautrice italo-francese lancia sulle piattaforme digitali il brano in una nuova versione incisa con l’artista giamaicano Shaggy martedì 28 novembre 2023. Anche questa nuova versione di “Con questa luce” sarà disponibile in quattro lingue: italiano, inglese (“Ecstatic“), francese (“Danser“) e spagnolo (“Fuegos artificiales“).

Giordana Angi è reduce dall’esibizione sul palco del “One Fine Day Festival” di Philadelphia organizzato da Sting e da Shaggy stesso il 9 settembre scorso.

Il brano up tempo 120 BPM elettronico è un inno alla condivisione, alla felicità e alla voglia di star bene si arricchisce così di sonorità reggae, dancehall e pop impreziosito in questa versione dallo stile inconfondibile del grande rapper.

Tutte le canzoni contenute nell’EP Giordana, fuori su etichetta Cherrytree Music Company, sono state scritte dalla Angi con Martin Kierszenbaum, Jerry Fuentes e Theron “Neff-U” Feemster.