Giordana Angi – Parte l’instore tour e annuncia i primi due live per l’autunno

Archiviata sabato scorso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi con un bel secondo posto alle spalle di Alberto Urso e con l’ambito premio della critica ricevuto grazie al voto dei giornalisti presenti in sala, Giordana Angi è ora pronta ad incontrare il suo pubblico con un lunghissimo tour instore ma non solo, arriva oggi infatti l’annuncio dei suoi primi due live previsti per l’autunno prossimo.

Dopo aver dato alle stampe la prima versione di Casa, il suo primo album, il 26 aprile scorso per tempistiche legate allo show televisivo, questo venerdì, 31 maggio, l’album esce per Virgin Records in una nuova versione, Casa Special Edition, arricchita da due brani inediti mai eseguiti fino ad oggi e da un booklet di 24 pagine.

Queste a seguire le date confermate dell’Instore Tour di Giordana Angi.

27 maggio APRILIA MONDADORI via dei Lauri ore 16:30

28 maggio FROSINONE MONDADORI Via Aldo Moro ore 16:30

29 maggio MARCIANISE (CE) CC CAMPANIA ore 17:00

30 maggio MILANO MONDADORI p.zza Duomo ore 16:30

31 maggio RONCADELLE (BS) CC ELNÒS SHOPPING ore 18:00

1 giugno VERONA FELTRINELLI via Quattro Spade ore 15:00

2 giugno MODENA CC LA ROTONDA ore 17:00

4 giugno CASTENASO (BO) CC CENTRONOVA ore 18:00

5 giugno RAVENNA CC ESP ore 18:00

6 giugno TREVI (PG) CC PIAZZA UMBRA ore 17:30

7 giugno RENDE (CS) CC METROPOLIS ore 17:00

8 giugno MAIDA (CZ) CC DUE MARI ore 17:00

9 giugno RIZZICONI (RC) CC PORTO DEGLI ULIVI ore 17:30

11 giugno MISTERBIANCO (CT) CC CENTRO SICILIA ore 17:00

12 giugno MODICA (RG) CC LA FORTEZZA ore 17:30

13 giugno CASTROFILIPPO (AG) CC LE VIGNE ore 17:30

14 giugno PALERMO FELTRINELLI via Cavour ore 17:00

15 giugno LATINA FELTRINELLI via Diaz ore 15:00

16 giugno SETTIMO TORINESE (TO) SETTIMO CIELO RETAIL PARK ore 17:30

17 giugno GENOVA FELTRINELLI via Ceccardi ore 17:00

18 giugno CAMPI BISENZIO (FI) CC I GIGLI ore 17:30

19 giugno LIVORNO CC FONTI DEL CORALLO ore 18:00

20 giugno MASSA MONDADORI p.zza Bertagnini ore17:00

21 giugno PARMA CC EURO TORRI ore 18:00

23 giugno TARANTO CC PORTE DELLO JONIO ore 18:00

24 giugno MOLFETTA (BA) CC GRAN SHOPPING MOLFETTA ore 18:00

25 giugno MONTE SANT’ANGELO (FG) CC GARGANO ore 18:00

26 giugno BENEVENTO CC BUONVENTO ore 18:00

28 giugno VARESE VARESE DISCHI via Manzoni 3 ore 15:00

MONZA FELTRINELLI via Italia ore 18:00

30 giugno BIELLA CC GLI ORSI ore 18:00

2 luglio MESTRE FELTRINELLI CC Le Barche ore 17:00

3 luglio VILLESSE (GO) CC TIARE SHOPPING ore 18:00

6 luglio CASSINO (FR) CC GLI ARCHI ore 18:00

8 luglio SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CC PORTOGRANDE ore 18:00

9 luglio SAN GIOVANNI TEATINO (CH) CC CENTRO D’ABRUZZO ore 18:00

10 luglio EBOLI (SA) CC LE BOLLE ore 19:00

12 luglio BARI FELTRINELLI via Melo ore 15:00

LECCE FELTRINELLI via Dei Templari ore 18:00

15 luglio CAGLIARI FELTRINELLI via Roma ore 18:00

GIORDANA ANGI – I LIVE

Nel frattempo, proprio oggi, la cantautrice ha annunciato due date live per l’autunno prossimo.

Con il suo Casa Tour sarà il 6 ottobre sarà all’Alcatraz di Milano mentre l’11 ottobre sarà la volta dell’Atlantico di Roma.

Le prevendite sono già aperte.