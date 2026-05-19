Gio Evan ha pubblicato il nuovo singolo Ma bene, canzone che apre la nuova stagione live del cantautore, che il 12 giugno parte da Roma con il tour Extra Terreste e il 25 e 26 luglio torna ad Assisi per la quinta edizione del festival Evanland.

Distribuito da ADA Music, Ma bene ha un ritornello che richiama la tarantella e una scrittura che ruota attorno alla metafora del fiume: lasciare scorrere dubbi e dolori invece di trattenerli. Lo spiega lo stesso autore: “È un brano che racconta il dolore senza evitarlo, decide di attraversarlo tutto. Accetta e accoglie il suo passaggio. È un dolore che non resta anonimo, viene chiamato, riconosciuto”.

Gio evan: Extra Terreste tour, sei date dal 12 giugno al 22 luglio

Il tour Extra Terreste, prodotto da Friends & Partners, è uno spettacolo che mette insieme musica, comicità e spiritualità. Il filo conduttore è la tendenza all’accumulo e il rapporto sottile fra cura e controllo, fra attaccamento e presenza.

Sei le date annunciate:

12 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea (Roma Summer Fest)

– Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea (Roma Summer Fest) 25 giugno – Milano, Magnolia

– Milano, Magnolia 2 luglio – Bologna, Parco delle Caserme Rosse (Bonsai)

– Bologna, Parco delle Caserme Rosse (Bonsai) 4 luglio – Villafranca di Verona, Castello (Villafranca Festival 2026)

– Villafranca di Verona, Castello (Villafranca Festival 2026) 5 luglio – Collegno (Torino), Parco della Certosa (Flowers Festival)

– Collegno (Torino), Parco della Certosa (Flowers Festival) 22 luglio – Taranto, Mon Rêve (Mon Rêve Summer Festival 2026)

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Evanland 2026, ad Assisi la quinta edizione il 25 e 26 luglio

Il 25 e 26 luglio Gio Evan torna alla Rocca Maggiore di Assisi con la quinta edizione di Evanland, il festival ideato insieme al manager Bruce Labbruzzo e dedicato alla ricerca interiore, alla gentilezza e alla consapevolezza.

L’edizione 2026 è organizzata da Friends & Partners dentro la rassegna Riverock, con il sostegno di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio. La quarta edizione, lo scorso luglio, aveva fatto sold out in entrambe le serate. I biglietti per l’edizione 2026 sono disponibili su TicketOne.