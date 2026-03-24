Gino Paoli, i ricordi degli artisti italiani: “Un buco nell’anima”, “Un gigante della musica”

Gino Paoli è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026. Aveva 91 anni. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia in una nota, chiedendo la massima riservatezza. Il mondo della musica italiana ha iniziato a raccogliersi attorno alla sua memoria nel corso della mattinata.

Questo articolo raccoglie i ricordi e le reazioni degli artisti italiani alla scomparsa di uno dei più grandi cantautori del Novecento. Verrà aggiornato nel corso della giornata con i nuovi contributi.

Gino Paoli, i ricordi degli artisti italiani

Cristiano De André

“Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni. Grande amico di mio padre, è stato una presenza familiare fin da quando ero bambino. La sua sensibilità, la sua eleganza e la sua voce resteranno per sempre nella nostra memoria. È una perdita immensa, non solo per la musica, ma anche per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Oggi è un giorno davvero triste.”

Zucchero “Sugar” Fornaciari

“Un buco nell’anima!”

Luciano Ligabue

“Grande cantautore. Fuori dagli schemi. Ci lascia bellissime canzoni.”

Pacifico

“Che canzoni meravigliose, irripetibili, che lascito. Non so se si può imparare da quelli così bravi, magari bastasse studiarli… Si può però tentare di evocarli, immaginarseli accanto, al pianoforte: ‘Come farebbe qui Gino…’. Siamo tutti fortunati ereditieri, ricchi sfondati di musica e parole magnifiche.”

Il Club Tenco ricorda Gino Paoli

Il Club Tenco ha diffuso una nota ufficiale in cui ricorda il legame profondo e continuo con Gino Paoli sin dalle origini della Rassegna della Canzone d’Autore. Nel 1974, in occasione della prima edizione, Paoli ricevette il Premio Tenco alla Carriera. Nel 1984 la sua “Averti addosso” ottenne la Targa Tenco come Migliore Canzone, e nello stesso anno fu omaggiato per i suoi 25 anni di canzoni con un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Nel corso degli anni ha partecipato al Premio Tenco come ospite in numerose edizioni: 1978, 1980, 1985, 1986, 1990, 1993, 1996, 2001, 2002, 2006 e 2007.

“Gino Paoli fu uno dei più importanti protagonisti di una generazione meravigliosa che fece iniziare tutto. Da Genova a Milano, alla casa discografica Ricordi si creò – tra gli anni Cinquanta e i Sessanta – il primo nucleo culturale che consapevolmente trattava la canzone come arte di livello raffinatissimo. In questo momento di grande tristezza, ci uniamo al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato. Il suo esempio e le sue canzoni continueranno a vivere, accompagnandoci nel tempo.”

La nota istituzionale

Il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni ha ricordato Gino Paoli con queste parole: “Buon viaggio a un maestro che ha trasformato la quotidianità in poesia. Un cantautore che ci ha fatto sognare, diventando colonna sonora senza tempo per intere generazioni, da ‘Il cielo in una stanza’ a ‘Sapore di sale’, fino a ‘La gatta’. Le sue canzoni restano con noi, per sempre.”

Articolo in aggiornamento

Foto di Alessandro Poggi