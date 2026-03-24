24 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Marzo 2026

È morto Gino Paoli: aveva 91 anni, con lui se ne va un pezzo della vera canzone italiana

Autore di "Il cielo in una stanza", "Sapore di sale" e "Senza fine", aveva 91 anni. Con Ornella Vanoni un legame che ha attraversato decenni

News di All Music Italia
Gino Paoli, cantautore italiano morto il 24 marzo 2026 a 91 anni
Condividi su:

Gino Paoli è morto il 24 marzo 2026 a 91 anni. Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, è stato uno dei cantautori più importanti della musica italiana del Novecento. Con lui se ne va un pezzo fondamentale di quella stagione irripetibile che ha ridefinito la canzone d’autore in Italia.

C’è qualcosa di difficile da ignorare in questa data. Pochi mesi fa ci aveva lasciato Ornella Vanoni, con cui Paoli aveva condiviso molto più di un sodalizio artistico: una storia d’amore, un’amicizia che aveva resistito al tempo, dischi, tour e alcune delle canzoni più belle che la musica italiana ricordi. Per lei aveva scritto “Senza fine”, uno dei brani che ancora oggi definisce quella stagione. Insieme avevano inciso dischi e calcato palchi in momenti diversi della loro carriera, ritrovandosi sempre con la naturalezza di chi ha condiviso qualcosa di vero.

Gino Paoli e la scuola genovese

La storia di Gino Paoli inizia a Genova, dove – dopo aver fatto il facchino, il grafico pubblicitario e il pittore – debutta come cantante da balera e forma una band con Luigi Tenco e Bruno Lauzi. È la Genova che diventerà il centro di una delle stagioni più fertili della canzone italiana, con nomi come Fabrizio De André a completare un panorama che non ha eguali nella storia della musica leggera del nostro paese.

Quando la casa discografica Ricordi decise di estendere la propria attività alla musica leggera, scritturò questo cantante dalla voce inconfondibile. Il resto è storia: “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “La gatta”, “Senza fine”, “Una lunga storia d’amore”, “Quattro amici”. Canzoni che hanno attraversato decenni senza invecchiare, perché costruite su una scrittura che sapeva tenere insieme poesia e immediatezza, malinconia e leggerezza.

Gli ultimi anni: Sanremo con Danilo Rea e “Appunti di un lungo viaggio”

Negli ultimi anni Paoli aveva continuato a esibirsi e a registrare, spesso in coppia con il pianista Danilo Rea, con cui aveva costruito un sodalizio artistico solido e riconoscibile. Insieme avevano pubblicato “Due come noi che…” (2012), “Napoli con amore” (2013) e “3” (2017), dedicato ai capolavori della musica francese. L’ultimo lavoro in studio, “Appunti di un lungo viaggio” (2019), un doppio album che raccoglieva nuovi brani e rivisitazioni dei suoi classici con grandi jazzisti italiani.

Nel febbraio 2023 era tornato sul palco dell’Ariston come superospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo diretto da Amadeus, ancora una volta con Danilo Rea al pianoforte. Era la sua ottava apparizione a Sanremo, di cui cinque in gara. Una di quelle presenze che non hanno bisogno di spiegazioni.

Cosa resta

Quello che Gino Paoli lascia non è solo un catalogo di canzoni. È un modo di stare nella musica: con la consapevolezza di chi sa che le parole hanno un peso, che una melodia può contenere una vita intera, che non è necessario alzare la voce per farsi sentire. Una lezione che vale ancora, forse più di prima.

gino paoli, un grande eredità musicale

Quello che Gino Paoli lascia non è solo un catalogo di canzoni. È un modo di stare nella musica: con la consapevolezza di chi sa che le parole hanno un peso, che una melodia può contenere una vita intera, che non è necessario alzare la voce per farsi sentire. Una lezione che vale ancora, forse più di prima.

Lascia poi una lunghissima lista di canzoni “senza tempo e senza fine”, un’eredità musicale di quelle destinate a rimanere nel tempo.

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle dei cantanti della prima puntata di Canzonissima 2026 del 21 marzo su Rai 1 1

Canzonissima 2026, le pagelle della prima puntata: Elio e le Storie Tese da un'altra galassia, Bravi il migliore
Fabrizio Moro vince la prima puntata di Canzonissima 2026 con Il mio canto libero di Lucio Battisti 2

Canzonissima 2026, prima puntata: vince Il mio canto libero di Battisti cantata da Fabrizio Moro
Gli allievi eliminati nella prima puntata del Serale di Amici 2026 3

Serale Amici 2026, prima puntata: chi è stato eliminato sabato 21 marzo
Le pagelle dei cantanti della prima puntata del Serale di Amici 2026 del 21 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della prima puntata: Valentina delude, Elena brilla
Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1 5

Canzonissima 2026: chi sono i "Magnifici Sette", i giudici di Milly Carlucci
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 6

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Serale Amici 2026: Angie presenta "Lettere al Paradiso" 8

Serale Amici 2026, Angie invia delle "Lettere al Paradiso" per nonna Angela
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.