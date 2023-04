Gigi D’Alessio: si aggiungono date al calendario live e arriva il singolo “Si te sapesse dicere”

Gigi D’Alessio Si te sapesse dicere significato del testo del nuovo singolo che anticipa il tour estivo e un nuovo appuntamento appena annunciato, il concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Periodo d’oro per Gigi D’Alessio. Il cantautore ha annunciato nei giorni scorsi le date del tour estivo e già c’è un raddoppio di data a Palermo e nuovi appuntamenti in calendario. Tra questi anche una nuova data molto importante: il 4 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago.

Questo il calendario aggiornato del Dove c’è il sole tour:

1° luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

20 luglio CERVERE (CN)– Anima Festival – Anfiteatro Dell’anima Nuova data

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli Nuova data

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

18 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura Nuova data

19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare







Gigi D’Alessio si te sapesse dicere significato del brano

Venerdì 21 aprile 2023 Gigi D’Alessio lancia con GGD Edizioni Srl/Sony Music il nuovo singolo, Si te sapesse dicere.

Il brano viene presentato come una dolcissima dichiarazione d’amore che il cantautore ha voluto regalare in anteprima a tutti i suoi fan a Pasqua, improvvisando il brano piano e voce sui social. Una canzone piena di emozione, in cui Gigi ricorre al napoletano per esprimere la profondità di un sentimento per cui le parole non bastano.

Una poesia in musica che si candida a diventare un nuovo grande classico del suo repertorio,

Gigi D’Alessio si te sapesse dicere testo e audio

si te sapesse dicere nenne’

ca tu si a parte cchiu’ importante e me

nun stesso fermo cca vicino a tte senza parla’

aizasse l’uocchie a terra pe vere’

si tu si overe e io si overamente sto vicino a tte

Si te sapesse dicere che ssi

che ssi pe me ma nun t’ho saccio di

esse vuluto nascere poeta sule pe nventa’

parole nove a scivere pe tte

ca maje nisciuno nnammurato tuoje t’ha ditto primm’e me

si sapisse quanta vote dint’a na juornata penzo sulamente a tte

nun saje stu core comme soffre quanno sta scuranno notte e staje luntano a me

si sapisse quanta vote dint’a capa nu penziero e film ca se fa

lassasse tutte cose e po curresse a casa sulamente pe me f’abbraccia

si sapisse ca te veco e’ sento pur’a vocia ca me chiamme e nun ce staje

nunn’o puo’ capi’ chello ca e fatto a me pecche’ si nun si me tu nunn’ossaje

Si t’ho sapesse dicere accussi’

Si te sapesse dicere che ssi

io tutt’e vote nunn ascezzo pazzo po te fa capi’

si te sapesse dicere nenne’

si accussi’ bella ca nun puo’ vere’

ca ogni cosa brutta se fa bella cu nu poco e te

si te sapesse ricere chere’

l’unica cosa ca dint’a sta vita vene primm’e me