15 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Settembre 2025

In attesa del biopic sulla sua vita Gigi D’Alessio annuncia 10 concerti alla Reggia di Caserta

Dopo Plebiscito e tour 2026, Gigi “torna a casa”: dieci date al Belvedere della Reggia

News di All Music Italia
Gigi D’Alessio annuncia 10 concerti alla Reggia di Caserta nel 2026
Condividi su:

Gigi D’Alessio sorprende ancora una volta annunciando 10 nuovi concerti in una location tra le più suggestive in Italia. Il tutto mentre è in arrivo un Biopic su di lui con protagonista Matteo Paolillo.

L’annuncio dei nuovi live è arrivato in diretta tv dal palco dei Tim Music Awards e in seguito sui social del cantautore.

Gigi D’Alessio: 10 date-evento alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta, già palcoscenico di storiche serate, accoglierà per la quarta volta l’artista partenopeo nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”. Stavolta però Gigi ha scelto di superarsi: dieci serate consecutive che si preannunciano come un evento irripetibile, tra i grandi successi di oltre trent’anni di carriera e i brani più recenti.

I biglietti saranno disponibili dal 16 settembre alle ore 10:00. I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Il calendario completo dei concerti di gigi d’alessio

Napoli – Piazza del Plebiscito
19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025 – SOLD OUT

Gigi Palasport 2026

  • 18 marzo – ROMA, Palazzo dello Sport
  • 20 marzo – BARI, PalaFlorio
  • 23 marzo – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo – TORINO, Inalpi Arena
  • 11 aprile – PADOVA, Kioene Arena
  • 17 aprile – ANCONA, PalaPrometeo
  • 18 aprile – BOLOGNA, Unipol Arena

Reggia di Caserta
8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – NUOVE DATE

Un film biografico con Matteo Paolillo

Come se non bastasse, a novembre arriverà nelle sale Solo se canti tu, il biopic ufficiale dedicato agli esordi di Gigi. La regia è affidata a Luca Miniero (Benvenuti al Sud), mentre a vestire i panni del giovane D’Alessio sarà il cantante e attore Matteo Paolillo.

La pellicola ripercorrerà gli anni al pianobar, le nozze accompagnate da Mario Merola e la gavetta, fermandosi poco prima del successo nazionale. “È la storia di un ragazzo che con tenacia e passione ha trasformato un sogno in mestiere” – ha commentato Gigi D’Alessio.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 2

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Carl Brave e Sarah Toscano nel duetto Perfect. Testo e significato del brano 4

Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in "Perfect"
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona 5

TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 6

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 7

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 8

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 10

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni

Cerca su A.M.I.