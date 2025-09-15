In attesa del biopic sulla sua vita Gigi D’Alessio annuncia 10 concerti alla Reggia di Caserta

Gigi D’Alessio sorprende ancora una volta annunciando 10 nuovi concerti in una location tra le più suggestive in Italia. Il tutto mentre è in arrivo un Biopic su di lui con protagonista Matteo Paolillo.
L’annuncio dei nuovi live è arrivato in diretta tv dal palco dei Tim Music Awards e in seguito sui social del cantautore.
Gigi D’Alessio: 10 date-evento alla Reggia di Caserta
La Reggia di Caserta, già palcoscenico di storiche serate, accoglierà per la quarta volta l’artista partenopeo nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”. Stavolta però Gigi ha scelto di superarsi: dieci serate consecutive che si preannunciano come un evento irripetibile, tra i grandi successi di oltre trent’anni di carriera e i brani più recenti.
I biglietti saranno disponibili dal 16 settembre alle ore 10:00. I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners.
Il calendario completo dei concerti di gigi d’alessio
Napoli – Piazza del Plebiscito
19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025 – SOLD OUT
Gigi Palasport 2026
- 18 marzo – ROMA, Palazzo dello Sport
- 20 marzo – BARI, PalaFlorio
- 23 marzo – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
- 25 marzo – TORINO, Inalpi Arena
- 11 aprile – PADOVA, Kioene Arena
- 17 aprile – ANCONA, PalaPrometeo
- 18 aprile – BOLOGNA, Unipol Arena
Reggia di Caserta
8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – NUOVE DATE
Un film biografico con Matteo Paolillo
Come se non bastasse, a novembre arriverà nelle sale Solo se canti tu, il biopic ufficiale dedicato agli esordi di Gigi. La regia è affidata a Luca Miniero (Benvenuti al Sud), mentre a vestire i panni del giovane D’Alessio sarà il cantante e attore Matteo Paolillo.
La pellicola ripercorrerà gli anni al pianobar, le nozze accompagnate da Mario Merola e la gavetta, fermandosi poco prima del successo nazionale. “È la storia di un ragazzo che con tenacia e passione ha trasformato un sogno in mestiere” – ha commentato Gigi D’Alessio.
