Gigi D’Alessio: da Elodie a LDA, da Tananai alla squadra del Napoli, tutti gli ospiti dello show di Rai 1 “Gigi – Uno come te – ancora insieme”

Gigi D’Alessio Rai 1 scaletta ricca di ospiti per lo show evento Gigi – Uno come te – ancora insieme, il grande evento live che racchiude alcuni dei momenti più belli dei concerti che il cantautore ha tenuto in piazza del Plebiscito a Napoli.

Lo spettacolo con cui l’artista ha festeggiato 30 anni di carriera andrà in onda nella prima serata di Rai 1, e su Rai Radio 2, il 1° giugno.

Sul palco con Gigi D’Alessio anche 14 violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino composta da: Francesco D’Alessio (tastiere), Max D’Ambra (tastiere e programmazione), Roberto D’Aquino (basso), Alfredo Golino (batteria), Lorenzo Maffia (piano), Ciro Manna (chitarre), Pippo Seno (chitarre), Daniele Leucci (percussioni), Antonio Baldino (tromba), Gianfranco Campagnoli (tromba), Giuseppe Fiscale (tromba), Franco Izzo (trombone), Alessandro Tedesco (trombone), Luigi Patierno (sax); ai cori : Silvia Aprile, Fernanda Caporale, Fabrizio Palma, Rossello Ruini, Riccardo Rinaudo.

Gigi – Uno come te – ancora insieme è prodotto da Friends Tv e GGD. Un programma di Gigi D’Alessio, Giovanna Salvatori, Sergio Rubino, Paola Vedani, Martino Clericetti, Vittorio Ripoli, Simone Di Rosa con la regia di Stefano Vicario.

Con il supporto di Rai per il Sociale, durante il programma sarà inoltre promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.

Clicca in basso su continua per scoprire gli ospiti in scaletta nello show su Rai 1 di Gigi D’Alessio.