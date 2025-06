Gigi D’Alessio & Friends in prima serata su Canale 5 con Sicily For Life: musica, emozioni e solidarietà da Palermo

Gigi D’Alessio torna in prima serata su Canale 5 con un grande show con una scaletta tra musica e solidarietà: si chiama Gigi & Friends – Sicily For Life e andrà in onda martedì 24 giugno, direttamente dallo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Gigi D’Alessio su Canale 5: ospiti, duetti e solidarietà

Dopo il successo dei live in piazza a Napoli, il cantautore partenopeo riunisce sul palco nuovi amici e grandi nomi della musica italiana per una serata speciale. Tra duetti, grandi classici e momenti inediti, Gigi & Friends si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate in TV.

L’iniziativa infatti sostiene la realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare pediatriche a Palermo, in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone e con la Fondazione Tommaso Dragotto.

Una vera festa, tra emozioni e condivisione, che unisce spettacolo e impegno sociale. La regia è firmata da Roberto Cenci, mentre la produzione è affidata a Friends TV.

