Gianni Morandi torna sul palco. Prima dell’inizio del lockdown l’artista era impegnato nel progetto Stasera Gioco in Casa (ne abbiamo parlato Qui) e in attesa di riprenderlo ha pensato a una serata davvero molto speciale.

Gianni Morandi tornerà sul palco del Teatro Duse di Bologna per riabbracciare in maniera simbolica il suo pubblico. L’evento si svolgerà il 15 giugno alle ore 21.00 ed è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Si terrà per un numero ridotto di spettatori, rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza.

Per il grande pubblico, Radio Bruno trasmetterà l’evento, in esclusiva, in diretta radiofonica e televisiva (canali 256 e 71 del digitale terrestre), sul sito www.radiobruno.it e con l’app Radio Bruno, scaricabile gratuitamente.

Una serata di musica e canzoni in cui si ripercorrerà idealmente la carriera di Morandi. Aspettando di poter riprendere il progetto partito lo scorso novembre e che avrebbe dovuto concludersi con altri otto concerti già in cartellone e al momento sospesi, ma che saranno infatti tutti riprogrammati.

Per le nuove date, che saranno comunicate appena possibile, resteranno validi i biglietti già acquistati.

Il 15 giugno, sul palco con Morandi, ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

LE PAROLE DI GIANNI MORANDI

“Non vedevo l’ora di poter tornare a cantare dal vivo e stare vicino alla gente, perché questa è l’anima del nostro lavoro, appena ho saputo che si poteva rialzare il sipario, seppur con pochi spettatori, ho chiesto al Duse di poter tornare sulle tavole del teatro che per tanti mesi è stata la mia casa. Sicuramente, sarà molto emozionante compiere questo piccolo passo verso la normalità e riaccendere le luci sul palcoscenico, perché il teatro è cultura, è vita e nessuna città può rimanerne senza.”

Queste le parole di Gianni Morandi. Gli fa eco il presidente del Cda del Teatro Duse Walter Mramor.

“Ringrazio di cuore Gianni Morandi per la sensibilità e la stima che ancora una volta ci dimostra. Artista generoso e dal grande carisma, Gianni al Duse è ormai di famiglia, che sia proprio lui il primo a salire sul palcoscenico, dopo quasi quattro mesi di chiusura forzata, significa molto per noi.” “Con questa serata il Teatro Duse vuole dimostrare la vicinanza al suo pubblico, alla città, a tutti gli artisti, e lanciare un messaggio di speranza verso la vera ripartenza che avverrà solo quando potremo accogliere tutto il nostro pubblico, senza limitazioni.” “Il Duse, teatro privato che svolge da sempre una funzione pubblica, non è in grado di sostenere un’apertura contingentata perciò sarà quanto mai fondamentale che le Istituzioni ci siano vicine in questo momento di particolare difficoltà, che riguarda il nostro settore.”

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Per prenotare è necessario inviare una mail a biglietteria@teatroduse.it. La prenotazione sarà validata tramite l’invio di una mail di conferma da parte del Teatro Duse.

Foto di Angelo Trani