Gianni Morandi concerti. La maratona di live dell’artista al Teatro Duse di Bologna non solo continua ma si arricchisce di quattro nuovi appuntamenti per il 2019.

Stasera gioco in casa, questo il nome dello spettacolo che ha debuttato lo scorso mese di novembre, ha messo a segno un continuo di sold-out in tutte le date, incluso il Gran Gala di Capodanno previsto per stasera.

Tra l’altro, in una delle date, è salito sul palco per cantare con Gianni Morandi anche il cast della fiction che lo ha visto protagonista, L’isola di Pietro.

L’artista è accompagnato ogni sera in scena da Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. I live si apro con Stasera gioco in casa, la nuova canzone scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci, ormai autore sempre più in ascesa nel panorama musicale italiano.

Le prevendite per i nuovi concerti sono aperte in esclusiva sul circuito Vivaticket e sul sito del Teatro cliccando qui oltre che presso la biglietteria del Teatro Duse stesso.

Il costo dei biglietti è di 79 € per la Prima platea, 64 € per la Seconda platea 64 euro e le Barcacce di platea, 54 € per la Prima galleria e palchi e per le Barcacce di primo ordine, 39 € per i Palchi con visibilità ridotta e la Seconda galleria 39 euro. Infine 20 € per il Loggione e la seconda galleria laterale.

A seguire tutte le date in calendario.

01 Novembre 2019 – ore 21 sold out

02 Novembre 2019 – ore 21 sold out

03 Novembre 2019 – ore 16 sold out

07 Novembre 2019 – ore 21 sold out

14 Novembre 2019 – ore 21 sold out

21 Novembre 2019 – ore 21 sold out

28 Novembre 2019 – ore 21 sold out



05 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

12 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

20 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

21 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

22 Dicembre 2019 – ore 16 sold out

26 Dicembre 2019 – ore 17 sold out

29 Dicembre 2019 – ore 16 sold out

31 Dicembre 2019 – ore 21.30 sold out

03 Gennaio 2020 – ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16

13 Febbraio 2020 – ore 21

20 Febbraio 2020 – ore 21

26 Febbraio 2020 – ore 21

27 Febbraio 2020 – ore 21

05 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

12 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

19 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

26 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

Foto di copertina di Angelo Trani