Gianni Morandi a rischio squalifica? Il cantante ha pubblicato il brano in gara al Festival di Sanremo su Facebook

Gianni Morandi potrebbe essere squalificato dal Festival di Sanremo? L’artista a quanto pare ha pubblicato per errore un video con l’inedito in gara nella kermesse, Apri tutte le porte. A segnalarcelo decine di nostri lettori oltre a diversi post apparsi su Twitter.

Secondo quanto ci viene riportato questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno.

Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, sopratutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse.

Certo, sempre se il brano dovesse realmente corrispondere a quello in gara (i nostri lettori si dicono certi del fatto in quanto il titolo veniva citato più volte) e se il regolamento verrà applicato.

Già lo scorso anno Fedez e Francesca Michielin furono a rischio di squalifica quando il rapper, per errore, pubblicò nelle sue storie Instagram una frammento delle prove in studio in cui si sentiva chiaramente la canzone Chiamami per nome. In quel caso i secondi erano davvero pochi, si parla e Amadeus in accordo con la Rai decise che non c’erano i presupposti per la squalifica.

Su Gianni Morandi ancora non si può sapere se ci saranno conseguenze.

GIANNI MORANDI APRI TUTTE LE PORTE VIDEO… cosa è stato pubblicato

Da quello che ci è stato scritto dai nostri lettori che hanno potuto vedere il video, così come tanti altri utenti social, nella clip, una sorta di documentario sulla nascita della canzone della durata di 13 minuti, comparivano oltre a Gianni Morandi, Jovanotti (autore del brano) e Mousse T (il produttore) e in sottofondo si sentiva chiaramente l’intero brano in gara a Sanremo 2022, Apri tutte le porte.

In una parte del video Morandi chiede al produttore che genere di brano fosse Apri tutte le porte e Mousse T. risponde: “è un classico, soul music, con molta energia…“. Gianni risponde “Ci sente molto di Wilson Picket, dei Blues Brothers…“. Nel video si vede anche Jovanotti aiutare l’artista a interpretare il brano.

Anche sul noto sito e forum musicale Reality House, costituito da migliaia di utenti sempre attenti a tutto quello che riguarda la musica, italiana e non, la cosa non è passata inosservata…

Al momento della cancellazione il post aveva già ricevuto oltre 200 commenti. Ci saranno conseguenze? Sicuramente la Rai e Amadeus valuteranno tutte le ipotesi nelle prossime ore.