Gianni Morand: la produzione del brano in gara al Festival di Sanremo 2022 è di Mousse T.

Gianni Morandi Apri tutte le porte è il brano che riporta al Festival il grande interprete della musica italiana. Manca poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2022. Per l’occasione Gianni Morandi torna in gara a 50 anni dalla sua prima partecipazione avvenuta nel 1972. Sul palco con lui, nelle vesti di direttore d’orchestra, ci sarà un grande musicista e Producer… Mousse T.

Gianni Morandi Apri tutte le porte, il brano di sanremo

Apri tutte le porte, questo è il titolo della canzone scritta da Jovanotti che il Morandi nazionale presenterà sul palco dell’Ariston. Continua così il connubio con Lorenzo Cherubini nato la scorsa estate con il singolo L’allegria.

Mustafa Gündoğdu, questo il vero nome di Mousse T., Producer e musicista tedesco di origine turca classe 1966, ha accettato l’incarico e sarà il produttore del brano.

Proprio in questi giorni la lavorazione del brano, in uscita nei giorni del Festival per Sony-Epic, si è chiusa negli studi Fonoprint di Bologna, dove tra i tre, Gianni, Lorenzo e Mousse T., è nata una straordinaria complicità artistica.

Gianni e Mustafa hanno lavorato agli ultimi dettagli con Lorenzo che, impossibilitato ad essere presente, si è collegato da casa e ha seguito tutte le fasi della registrazione.

Mousse T sarà al fianco di Morandi anche all’Ariston, dove ha confermato che sarà anche il “suo” Direttore d’orchestra.

Quando Jova e Gianni hanno messo mano al provino della canzone hanno subito pensato al suono e all’impatto sonoro del lavoro che Mousse T. ha fatto con Tom Jones e a quella sua vena northern soul funky contemporanea.

Il tutto poi è stato reso possibile dal fatto che Mousse T. e Jovanotti si conoscono da tempo.

All’arrangiamento finale della canzone hanno collaborato Riccardo Onori, coautore della parte musicale Gianluca Petrella e Saturnino. L’orchestrazione è del Maestro Davide Rossi.