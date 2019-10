Gianna Da Stadio! Si svolgerà il prossimo 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il concerto di Gianna Nannini.

Gianna Da Stadio! Un concerto in cui la Nannini ripercorrerà una carriera artistica di oltre 40 anni e in cui troverà spazio anche l’album La Differenza (Sony Music) che uscirà il prossimo 15 novembre (Qui il nostro articolo con la tracklist) e che è stato prodotto e registrato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, nel Tennesse.

Le prevendite del concerto del 30 maggio saranno aperte dall’11 ottobre, giorno in cui sarà rilasciato La Differenza, il singolo che da il titolo al nuovo album e che segnerà il ritorno di Gianna Nannini a due anni di distanza da Amore Gigante, album certificato disco d’oro che fu anticipato dal singolo Fenomenale, singolo che ottenne il medesimo riconoscimento per le 25’000 unità.

Il prossimo 19 ottobre Gianna Nannini sarà protagonista del Premio Tenco (Qui il programma della manifestazione che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo). L’artista ritirerà un premio per il suo contributo dato alla diffusione della musica d’autore nel nostro paese, ma anche fuori dall’Italia come, per esempio, durante il recente Hitstory European Tour che ha conquistato anche il pubblico europeo.

Per prepararsi ai numerosi impegni, Gianna Nannini ha partecipato a Barcellona a un’importante gara di Triathlon, postando sul proprio profilo una foto e la frase: “Nate per sorprendere.”

Foto di Zanzara