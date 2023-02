Gianluca Grignani torna a casa con due premi: quello SIAE, a 30 anni dal primo deposito, e il Premio SIAE-ROMA Videoclip

Gianluca Grignani è reduce da un Festival di Sanremo che lo ha imposto nuovamente all’attenzione del grande pubblico con il brano Quando ti manca il fiato in attesa del ritorno con un album, una trilogia per la precisione, che arriverà al momento giusto, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa.

Il Festival per Gianluca si è concluso con un piazzamento al 12esimo posto (ottavo nella serata delle cover) e diversi premi. Innanzitutto Gianluca si è classificato al secondo posto per il Premio della Critica Mia Martini alle spalle di Colapesce e Dimartino per soli sei voti.

Grignani si è invece aggiudicato il Premio SIAE per i 30 anni dal suo primo deposito in SIAE e quello PREMIO SIAE-ROMA per il videoclip di Quando ti manca il fiato. Qui a seguire il video ufficiale.

Ad oggi il pezzo sanremese di Gianluca Grignani conta quasi 1.700.000 stream sul solo Spotify e più 700.000 views del video.

Qui a seguire i ringraziamenti dell’artista postati sulla sua pagina Instagram.

“GRAZIE!!

Questo non è stato un ritorno, non sono mai andato via.

Ringrazio Amadeus per aver creduto per primo in Quando ti manca il fiato.

Grazie ai miei musicisti Salvatore Cafiero e Enrico Magnanini che mi hanno accompagnato sul palco.

Grazie a Enrico Melozzi per aver contribuito a questa canzone e per aver diretto l’Orchestra del Festival di Sanremo. Grazie al mitico Maestro Giuseppe Vessicchio, emblema del Festival di Sanremo. Grazie all’incredibile Arisa, artista straordinaria con cui abbiamo fatto casino e cantato “Destinazione Paradiso”.

Grazie a SIAE per le due targhe meravigliose che mi ha assegnato, grazie a Gabriele Parpiglia per il prezioso sostegno e grazie a tutto il mio Staff: la mia manager Angela Spagnulo, l’ufficio stampa Parole e Dintorni, promo radio e tv Manuel Sebastiano Magni e Alessandra Placidi, il mio stylist Marco De Lucia e i ragazzi del web Digital Noises e Francesco Farina.

Se sono qui e se sta succedendo tutto questo lo devo a VOI che, in questi 28 anni, ci siete sempre stati e credete in me, nella mia musica e in Quando ti manca il fiato.

Grazie, vi voglio bene!”