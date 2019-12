Giane: fuori “Spaghetti”, la storia di un amore un po' sfigato...

E’ uscito Spaghetti, il nuovo singolo della cantautrice Giane, che altro non è che Chiara Gianesini, che ha fatto parte del duo AM-OK.

Il brano è stato inserito nelle playlist New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify.

Così la cantautrice descrive il progetto:

“Spaghetti racconta un amore un po’ sfigato. Parla di una ragazza che cerca di ignorare i suoi sentimenti per una persona, forse perché sa che non è quella giusta, ma tutto attorno a lei sembra richiamarle quel pensiero.”

Il brano è accompagnato da un videoclip che mostra un divertente momento di empatia femminile, con protagonista Alice Cappella.

GIANE

Il progetto musicale Giane nasce più o meno 12 mesi fa. La musica black è sempre stato il suo marchio di fabbrica, anche se successivamente si è avvicinata al rap.

Il suo progetto artistico è ricco di contaminazioni. Un mix di influenze in cui emerge l’amore per il cantautorato e la melodia. I brani della cantautrice esprimono concetti critici sociali e personali, ma espressi in chiave leggera e ironica. Un vero e proprio invito a non prendersi troppo sul serio.

Giane descrive così attraverso i profili social il suo 2019 musicale: