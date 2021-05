Giaime: “Non sono uno di quei rapper che ostenta quello che è riuscito a ottenere”

Il 28 maggio è il giorno dell’uscita del nuovo album di Giaime Figlio Maschio (Epic / Sony Music Italy).

Dopo aver raggiunto il Disco di Platino con Mi ami o no e Fiori e dopo la pubblicazione dell’Ep Mula nel quale è contenuto il singolo d’oro Parola, ecco un nuovo progetto del rapper da oltre 200 milioni di stream.

Il disco vede le collaborazioni di Chadia Rodriguez, Guè Pequeno, Jake La Furia, Nashley e Rose Villain, e contiene anche il brano Quando in rotazione radiofonica da venerdì.

“La scelta delle collaborazioni è stata guidata dalle sonorità dei pezzi.”

Iniziato ad agosto 2020 e concluso sette mesi dopo, Figlio maschio rappresenta l’essenza di Giaime.

“Il periodo di lockdown e il covid non hanno inciso negativamente. Ho iniziato a lavorarci ad agosto 2020. Il lockdown consciamente non ha gestito la realizzazione dell’album. Siamo molto fortunati.”

Il titolo che vuole riflettere la sua condizione personale, in quanto unico figlio maschio dei genitori, e che non vuole riferirsi a discorsi di genere o sesso a livello sociale ma essere uno specchio della sua esperienza.

“È un nome d’impatto che mi rappresenta.”

Composto da 14 brani, di cui 13 inediti, nel nuovo progetto si alternano generi e mood diversi, che accompagnano l’ascoltatore in un percorso fra pezzi più conscious, con sonorità a metà tra il pianoforte classico e la trap, passando per brani più pop e fresh, fino a toccare il reggaeton, il punk-pop e il rap.

Questa la tracklist.

1. “Intro” (prod. Andry The Hitmaker)

2. “Quando” (prod. The Ceasars)

3. “Soli” feat. Rose Villain (prod. Andry The Hitmaker e Sixpm)

4. “Ritardo” (prod. Andry The Hitmaker)

5. “Sequel” feat. Nashley (prod. Andry The Hitmaker)

6. “Mamma (scusa se)” (prod. Shorty Shok e Andry The Hitmaker)

7. “Wonderful” (prod. Zef e Marz)

8. “Ci sta” feat. Chadia Rodriguez (prod. Joe Vain)

9. “Lacrima” feat. Guè Pequeno (prod. Big Joe)

10. “Club Hotel” (prod. Andry The Hitmaker)

11. “Motorino” feat. Jake La Furia (prod. Swan)

12. “Favore” (prod. Andry The Hitmaker e Shune)

13. “Amico (come stai)” (prod. Andry The Hitmaker)

14. “Outro” (prod. Andry The Hitmaker)

Giaime ha raccontato il nuovo album Figlio Unico in una conferenza stampa virtuale. Clicca su Continua per leggere le parole del giovane artista.