Giaime Mula. È fuori da venerdì 14 febbraio il nuovo progetto discografico del giovane rapper che vanta la produzione di Andry The Hitmaker.

Mula, questo il titolo, vede la collaborazione di Vegas Jones, Ernia, Emis Killa, Lazza e Pyrex.

Ad anticiparlo il video di Ragione, in esclusiva su iTunes, e quello di Torna a casa feat. Vegas Jones.

Giaime Mula

Il nuovo disco di Giaime è fuori per Jive Records / Sony Music

Un progetto che vuole essere un ritratto della doppia chiave di lettura della musica di Giaime, tra l’esposizione riflessiva dell’io e la spensieratezza che da sempre caratterizza la sua vita e la sua musica.

Tutto perfettamente sintetizzato nel titolo, un richiamo al classico immaginario materialista del rap, ma anche e soprattutto il suo cognome all’anagrafe.

Lil Wayne ha coniato il termine “mula” per indicare i soldi. Il concetto dei soldi in questo EP viene preso dall’artista come metafora della vita, l’ambizione interiore per una vita migliore, il voler diventare più forte, più importante, essere un uomo e una brava persona.

Tutto questo è ciò che Giaime augura a se stesso.

Giaime sarà live a Milano con una speciale data evento che si terrà mercoledì 8 aprile 2020 al Gate

Giaime Mula Tracklist e storia delle canzoni.

TORNA A CASA feat. VEGAS JONES IQOS feat. ERNIA PAROLA feat, LAZZA ed EMIS KILLA NIENTE feat. PYREX RAGIONE

TORNA A CASA feat. VEGAS JONES

“Io e Vegas siamo amici da tanto, per me è un artista molto valido. Abbiamo iniziato a rapper nello stesso periodo molto tempo fa. Questo brano in realtà è nato nel 2018, il feat di Vegas Jones è perfetto su questo beat.

IQOS feat. ERNIA

Ho scritto questo pezzo dopo aver improvvisato delle melodie sul beat che io ed Andry abbiamo costruito totalmente insieme. Il beat è pieno di respiri, schiocchi di dita, rumori e porte che si chiudono. Tutte queste cose registrate hanno data vita alla base.

Abbiamo pensato che Ernia fosse perfetto per questo brano, quando gli ho mandato il provino mi ha risposto subito. Il feat ha donato un’atmosfera incredibile alla canzone, mi piace tantissimo.

PAROLA feat. LAZZA ed EMIS KILLA

Ero in studio con Vegas ed Andry mentre stavo lavorando all’ep, a un certo punto è arrivato anche Lazza, in realtà giusto per farsi un giro. Andry ha messo sui il beat di Parola e Lazza ha detto: “Posso farci su un ritornello?” e alla fine lo abbiamo tenuto così, come lo abbiamo registrato la prima volta.

Io ho scritto la mia strofa, due volte… la prima stesura non mi ha soddisfatto. La stessa sera andiamo a cena con Emis Killa, ci siamo ascoltati un po’ di cose uno dell’altro e gli è piaciuto “Parola”.

Così, il giorno successivo, mi ha inviato la sua strofa. Per me è stato un onore averlo in questo progetto. Mettere insieme loro due su questo brano per me ha rappresentato tanto, è stato come chiudere un cerchio.

NIENTE feat. PYREX

Era da molto che io e Pyrex volevamo collaborare, c’è sempre stato rispetto reciproco. Finalmente ci siamo trovati in studio due volte, lo abbiamo fatto insieme. Questo brano per me doveva essere il primo ad uscire, e così è stato.

RAGIONE

Questo è l’unico brano senza featuring, per scelta. “Ragione” è uno dei pezzi che più mi appartiene, lo abbiamo registrato in studio, tutto in una giornata, ci è piaciuta da subito.