Ghost: l’8 gennaio un live in streaming per festeggiare 15 anni di carriera

Il 2021 sarà l’anno in cui i Ghost pubblicheranno il nuovo album e festeggeranno 15 anni di carriera discografica. L’8 gennaio i fratelli Alex ed Enrico Magistri celebreranno il nuovo anno con un live social in diretta streaming.

L’evento si terrà nell’ambito di LIVE Social Festival che rappresenta un’occasione, oltre che una scommessa digitale, per restituire il palco e la voce a tanti gruppi della scena musicale italiana.

Un modo per riportare al lavoro le crew di tecnici e operatori, rimasti fermi anche loro a causa delle forti restrizioni che hanno messo in ginocchio il settore della cultura e dello spettacolo. La band si esibirà dal vivo in diretta Facebook, inaugurando fra i primi artisti il cartellone di eventi di questa importante cornice.

I Ghost saranno dal vivo venerdì 8 gennaio dalle ore 18:45. Porteranno sul palco i migliori brani del loro repertorio tra i quali gli ultimi due successi di questo 2020. Vivi e lascia Vivere – Vivimix (la nuova versione del brano già certificato Disco d’oro, pubblicato quest’estate) e Ri-Evoluzione, attualmente in rotazione radiofonica.

I fratelli Magistri hanno postato su Instagram un messaggio di buon auspicio e di augurio per il 2021.

“Buon 2021 a tutti…

un pensiero speciale per chi nel 2020

ha visto volare in cielo le persone care,

per chi ha perso il lavoro,

per chi sta soffrendo e lottando per sopravvivere.

Con la speranza che il nuovo anno possa

spazzare via il mare di dolore, di paura e di solitudine

che sta uccidendo i sogni di tante persone!

E un altro dolce pensiero per chi, nonostante tutto,

cerca di diffondere gioia, donare un sorriso

o semplicemente credere nell’amore,

continuate e continuiamo a farlo,

con tutte le nostre forze,

perché una piccola luce nel buio

può comunque aiutare a trovare la strada che non riusciamo a vedere,

a sentire un po’ di calore sincero,

a non mollare, perché la vita resta un grande DONO

e come tale va rispettata, abbracciata e sempre vissuta!

Un enorme abbraccio in #MUSICA!!!”