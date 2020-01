E’ uscito per La Tempesta / Universal 1400, il nuovo singolo di Generic Animal, che anticipa l’arrivo dell’album Presto, previsto per il prossimo 21 febbraio e realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

1400 è il terzo singolo apripista del nuovo progetto del cantautore (Qui l’articolo sul singolo Presto realizzato in collaborazione con Franco126) e si caratterizza per un sound urban che si mescola con atmosfere in cui si riconosce una matrice r’n’b. Un lavoro in cui si sente l’impronta del produttore Fight Pausa che a metà brano ha inserito un assolo di batteria.

Nel singolo 1400 Generic Animal canta il disagio che vive una persona costretta a far fronte ai problemi della quotidianità:

“il brano parla di come il fatto di avere solo 1400 euro in banca dopo 70 date di tour fosse abbastanza, tanto quanto un motivo per sentirsi con l’acqua alla gola costantemente. Salire su un palco di una città con il coraggio di un leone per poi ripartire il giorno dopo e avere una paura ingestibile di fallire, come quando stavo in università. La paura di perdere il controllo. Quel controllo che con leggerezza invece hai sempre avuto.”

L’esordio del cantautore originario della provincia di Varese risale al novembre 2017, quando uscì il singolo Broncio seguito dall’omonimo album prodotto da Marco Giudici con i testi scritti da Jacopo Lietti. Brani caratterizzati da suoni con influenze hip-hop, ma estremamente innovativi.

Successivamente Luca, questo il vero nome di Generic Animal, ha iniziato a collaborare con alcuni esponenti della scena trap e hip-hop romana, tra cui Ketama 126, con il quale ha lavorato sui pezzi Lucciole e Rehab.

Ha, poi, collaborato con Massimo Pericolo nel singolo Sabbie d’Oro e con Rkomi, partecipando in veste di chitarrista e voce addizionale nel tour estivo.

GENERIC ANIMAL IN TOUR

Generic Animal ha annunciato una serie di concerti nei club italiani. Sul palco sarà accompagnato per la prima volta da una band vera e propria.

Ecco le prime date confermate:

26 febbraio – Santeria Toscana 31 – Milano

6 marzo – Viper – Firenze

7 marzo – Monk – Roma

13 marzo – New Age Club – Roncade (TV)

14 marzo – Bronson – Ravenna

19 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino

21 marzo – The Cage – Livorno

28 marzo – Latteria Molloy – Brescia

4 aprile – Locomotiv – Bologna

8 aprile – Mangiadischi Live Club – Pescara

9 aprile – Mercato Nuovo – Taranto

Foto di Guido Borso