Gazzelle Scusa.

Uscirà il 13 novembre il nuovo singolo del cantautore per Maciste Dischi / Artist First da oggi in pre-order e pre-save qui.

Questo nuovo singolo arriva dopo il grande successo di Destri, brano che nelle prime 24 ore ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify e ha esordito direttamente sul podio della Classifica Top Singoli FIMI. Una canzone che, in sole 4 settimane, ha conquistato il Disco d’Oro.

Con circa 17 milioni di stream totali Destri conferma Gazzelle a pieno titolo tra gli artisti più importanti della scena musicale contemporanea italiana!

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani! Questi gli appuntamenti per GAZZELLE 2021, due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI