Galeffi torna con il pop senza compromessi: esce il nuovo singolo “Appassire” e a sorpresa anche “Due Girasoli”

Dopo l’annuncio di un nuovo singolo, Galeffi sorprende i fan pubblicando due nuovi brani Appassire e Due Girasoli.

Due nuovi singoli che rappresentano i primi due tasselli di una fase di crescita emotiva e artistica del cantautore romano negli ultimi due anni. Galeffi pubblica a sorpresa ben due brani, Appassire e Due Girasoli per Polydor / Universal Music. I due brani sono disponibili in streaming e in download al seguente link.

Galeffi apre le porte del giardino nascosto della sua anima, pronto ad accompagnare l’ascoltatore nel suo nuovo mondo, sorreggendolo e facendosi specchio delle sue emozioni più profonde. La grazia tipica dei suoi testi e la delicatezza della sua voce si fondono all’eleganza delle melodie in un turbinio di sensazioni, che lasciano un senso di vuoto nel momento in cui finiscono.

Il tempo passa, a volte troppo in fretta, le piante appassiscono e arrivano momenti nella nostra vita in cui non abbiamo voglia di niente. A volte ricerchiamo un ideale di felicità che non rispecchia le aspettative e, intanto, viviamo come sospesi.

Con un’esibizione inaspettata sul tetto dello Sparwasser del Pigneto, Galeffi ha annunciato lo scorso lunedì l’uscita del nuovo singolo Appassire. A sorpresa, però, venerdì l’uscita è doppia: l’artista, infatti, ha deciso di donare ai fan anche il brano Due Girasoli.

Dei due brani Galeffi racconta:

Appassire e Due Girasoli, due brani insieme, come all’epoca dei 45 giri. Ho così tante cose da dirvi dopo tutto questo tempo che una canzone non bastava. E poi mi piace fare le sorprese.

In questi anni di pandemia mi sono appassionato al giardinaggio e mi sono messo a coltivare lavanda, pomodori, basilico, zucchine, cipolle e aglio nel terrazzo del mio appartamento a Montesacro. Cercando di “coltivare” la virtù della costanza.

Ci sono riuscito, ma solo per un po’. Alcune piante ne hanno risentito, qualcuna morendo, qualcuna no. Anche queste canzoni sono semi di un qualcosa che sta per nascere e che spero di far crescere bene.

Appassire è stata prodotta da Fabio Grande, scritta dallo stesso Galeffi insieme a Leo Pari e Matteo Cantagalli. Due Girasoli è stata prodotta invece da Tommaso Colliva, con i fiati arrangiati da Enrico Gabrielli, gli archi diretti e arrangiati dal maestro Carmelo Patti, le percussioni di Rabbo Scogna e i synth di Massimo Martellotta (Calibro 35). Entrambi i brani, mixati da Pino “Pinaxa” Pischetola, arrivano dopo quasi due anni di silenzio dal suo ultimo album Settebello.

Marco Cantagalli, questo il vero nome di Galeffi, grazie alle sue molteplici anime, il suo pop senza compromessi e la maturità artistica conseguita negli anni, riesce ad entusiasmare e convincere il suo pubblico a ogni sua pubblicazione.

Foto di Ilaria Ieie.