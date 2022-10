Gaia rompe il silenzio con i fan: “Voglio tornare solo ed esclusivamente per dirvi qualcosa di sincero e non ordinario”

Gaia, la cantautrice vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, manca da un po’ dalle scene musicali. Circa un anno per l’esattezza. Era infatti il 29 ottobre del 2021 quando uscì il suo secondo album, Alma, da cui sono stati estratti i singoli Nuvole di zanzare e Salina.

Nel corso di questo anno Gaia ha partecipato al Future Hits di Radio Zeta a giugno, è stata vista in studio con i Clean Bandit (vedi qui) e ha collaborato in una delle tracce di Botox, il nuovo disco di Night Skinny. Sui social però le apparizioni sono state poche come ammette la cantante stessa in un lungo post pubblicato su Twitter…

“Mi mancate molto. Sono consapevole di essere sparita nell’ultimo anno ma avevo bisogno di vivere. Refreshare il database mentale e tornare ad essere presente nelle mie intenzioni, nel mio day by day…“

Gaia nelle scorse settimane ha annunciato lo spostamento per motivi logistici indipendenti da lei delle date live nei club previste per questo mese. Le nuove date sono state fissate per marzo prossimo. Impossibile non pensare quindi che la cantautrice non provi a tornare sul palco del Festival di Sanremo dopo il debutto avvenuto nel 2021 con Cuore amaro, brano che si è classificato al 19esimo posto della classifica.

Quel che è certo è Gaia per il suo ritorno sta cercando di produrre musica che la rappresenti al cento per cento come da lei stesso specificato…

Voglio tornare solo ed esclusivamente per dirvi qualcosa di sincero e non ordinario, rispetto a tutto ciò che ho fatto finora. La velocità a cui stiamo andando non è normale, acquisiamo informazioni quotidianamente in maniera bulimica e anche il mercato musicale si comporta nello stesso modo.

Vorrei ricominciare dall’essenza di ciò che siamo, per poter stare bene. Vorrei potermi ricordare più spesso che siamo Natura e che i nostri tempi sono stagionali, ciclici e che anche noi dobbiamo concederci di aspettare il giusto momento per rifiorire, dopo quella necessaria solitudine glaciale. Per potervi raccontare ciò che ho compreso in quest’ultimo anno ho avuto bisogno di tempo. Metabolizzare non è mai stato il mio forte, ho sempre corso senza guardare mai indietro. Gli ultimi anni mi hanno regalato la possibilità di rivedere le mie priorità, di riscrivere ciò che fosse realmente importante per me e ora più che mai mi sento responsabile nel portarVi Musica che mi e (spero) Vi renda fieri. Fieri di esserci concessi i nostri tempi Vitali. Con Amore Infinito, G

Insomma nuove consapevolezze per la cantautrice, una maturità che andrà a confluire nel suo terzo progetto discografico in uscita nel 2023.