Gabry Cantoni con In The Darkness porta la melodic techno tra luce e ombra

A volte la luce si trova proprio dove non ti aspetti: nell’ombra. È da lì che riparte Gabry Cantoni, producer e DJ milanese con alle spalle oltre dieci anni di set e sperimentazioni, che oggi sceglie di raccontarsi con In The Darkness, il nuovo singolo pubblicato su Polarity Underground. Un titolo che è già un manifesto: il buio non è assenza, ma terreno fertile per rinascere.

Gabry Cantoni, dalle consolle ai paesaggi interiori

Cresciuto tra vinili di progressive trance e notti insonni nei club, Gabry Cantoni è un artista che ha sempre preferito la ricerca alla comodità delle etichette. Col tempo il suo suono è cambiato, si è fatto più adulto, più stratificato. Oggi la sua musica non cerca più solo piatti e studio, ma anche un ascolto intimo: un luogo in cui ritmo e introspezione camminano insieme.

In The Darkness , un viaggio introspettivo

La nuova traccia si muove tra le atmosfere potenti della melodic techno e un’urgenza personale di trasformazione. «In The Darkness è il mio modo di raccontare una fase di cambiamento. Un viaggio dentro e fuori di me, in cui la luce esiste, ma va cercata in profondità», spiega l’artista. Ed è proprio questa tensione a dare energia al brano: un continuo equilibrio tra pulsazione e silenzio, tra la voglia di spingersi oltre e la necessità di fermarsi ad ascoltare.

Il video tra natura selvaggia e visioni oscure

A dare corpo alle sonorità c’è anche un videoclip realizzato in collaborazione con la Valchiavenna, una delle cornici naturali più suggestive del Nord Italia. Le immagini alternano la bellezza ruvida delle montagne a scenari più oscuri, creando un contrasto che riflette perfettamente l’anima della canzone: la natura come specchio dell’interiorità, il paesaggio come estensione del suono.

Con In The Darkness, Gabry Cantoni conferma il suo posto nella nuova scena elettronica italiana, unendo tecnica, visione e identità.