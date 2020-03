Fusco: fuori “Andrà tutto bene”, un reale e sentito abbraccio musicale

E’ uscito Andrà tutto bene, il nuovo singolo del cantautore Fusco. Un brano intenso che si pone come un vero e proprio abbraccio musicale rivolto a tutti, in questo momento così difficile per l’Italia e per il resto del mondo.

Qualche settimana fa Fusco stava lavorando al brano. Aveva in mente una melodia dalla quale è nata un testo in cui c’era la frase andrà tutto bene. Proprio in questi giorni il cantautore ha ripreso in mano il testo e l’ha completato, concentrando il tema su quanto sta accadendo oggi.

Un brano registrato d’impulso, chitarra e voce, senza altri strumenti, proposto prima durante una diretta Facebook e poi pubblicato subito su Youtube. Un elogio della semplicità.

“Credo che mai come ora è importante mettere in campo la propria arte, ognuno a modo suo, per far sentire forte il proprio abbraccio. E tocca anche a noi cantautori, che un un po’ come gli angeli, con i loro canti portano gioia e speranza. Io ho voluto farlo con questa canzone, registrata nel mio studio- letto”.

Queste le parole di Fusco che aggiunge:

“Spero che questo abbraccio arrivi a tutti, bambini, nonni, genitori, chi sta a casa e chi lavora sacrificando la propria salute per offrirci il loro servizio, e spero che canticchiarla anche solo nella mente possa strappare un sorriso, perché andrà tutto bene, ne sono certo! Ps. Non me ne voglia il Premier Giuseppe Conte per avergli rubato la frase con cui ha concluso il suo discorso agli Italiani, riguardo il sacrificio di noi tutti nel rimanere a casa per evitare il diffondersi del virus Covid-19. Ho voluto amplificare l’effetto positivo di tale frase”.

FUSCO – ANDRÀ TUTTO BENE – IL TESTO

Testo e musica: Franco Fusco

Guarda sù il cielo, l’avevi mai notato

quanto fosse bello.

L’avresti mai pensato che sia l’unico modo

per un abbraccio guardarlo,

con occhi sognatori, che riempie i cuori

anche quelli duri.

Mi piace pensare che forse tutto questo ha un senso.

E pensa al giorno in cui potremo andare insieme al mare,

basta pensare che andrà tutto bene.

Stare distanti oggi per poterci abbracciare domani più forti.

Se solo penso a quando ti ho detto “non ho tempo”

neanche per un bacio, e adesso me ne pento

vorrei fermare il tempo e dartene uno.

Mi accorgo che il superfluo adesso non ha senso,

anzi mi fa schifo.

Mi piace pensare che tutto questo sia un insegnamento.

E pensa al giorno in cui potremo andare insieme al mare,

basta pensare che andrà tutto bene.

Stare distanti oggi per poterci abbracciare domani più forti.

E pensa al giorno in cui potremo andare insieme al mare,

basta pensare che andrà tutto bene,

senza distanze che non ci fanno più brillare.

E pensa al giorno quando torneremo a ballare.

Stare distanti oggi per poterci riabbracciare domani più forti.