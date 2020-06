I Funk Shui Project e Davide Shorty tornano con La Soluzione Reboot il reboot ufficiale dell’ultimo album La soluzione disponibile dal 19 giugno su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Totally Imported distribuito da Artist First.

In La Soluzione Reboot, reinterpretazione dell’ultimo lavoro La Soluzione, la maggioranza dei brani sono stati aperti, riarrangiati e resi ancor più unici da un nuovo sound. Alla già presente collaborazione con il rapper Johnny Marsiglia in Solo Con Me, l’album è stato ulteriormente arricchito con la presenza di Roy Paci nel nuovo brano inedito Carillon.

Con La Soluzione Reboot la fortunata collaborazione tra i Funk Shui Project & Davide Shorty tocca un punto ancora più profondo: un rapporto artistico maturo che riesce in ogni nuovo lavoro a mettere in discussione se stesso per migliorarsi e rinascere ogni volta esplorando nuove idee e nuovi stimoli.

“In un periodo di cambiamenti come quello che stiamo attraversando, ci é venuta voglia di riaprire i progetti e di tornare a lavoro su quelle canzoni, per ridare nuova vita, respiro e un apporto ancor più personale ed intimo. Nei momenti di instabilità, la ricerca, musicale ed umana, é la nostra risposta”

CONOSCIAMO MEGLIO I FUNK SHUI PROJECT

Gli strumenti musicali, l’amore per l’hip hop, il linguaggio del funk. Queste sono le fondamenta del Funk Shui Project, collettivo di musicisti e produttori torinesi attivo dal 2008.

Nel 2014 con il primo album ufficiale, omonimo, con il rapper Willie Peyote, il tutto contornato da vari mixtape e bootleg.

Nel 2016 danno vita al progetto audio-video In The Loft, che ha portato gli artisti a collaborare con diverse realtà autoctone e non, creando inediti arrangiati sul momento e registrati in presa diretta.

Nel 2018 comincia la collaborazione con Davide Shorty che porta la nascita dell’album Terapia di Gruppo, lavoro che li ha portati ad affermarsi come uno dei progetti hip hop/soul più interessanti d’Italia.

Dalla sinergia nata durante tour estivo di Terapia di Gruppo, il colelttivo torinese decide di replicare la collaborazione con Davide Shorty dando vita a La soluzione il secondo album di questa fortunata collaborazione.

L’attuale formazione del gruppo è composta dal bassista-fondatore Alex “Jeremy”, il beatmaker Natty Dub, il chitarrista Daniele Fiaschi e Joe Allotta alla batteria.

CONOSCIAMO MEGLIO DAVIDE SHORTY

Davide Shorty è un cantautore, beatmaker e rapper di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap.

Dopo varie esperienze nella scena black siciliana nel 2010 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale e nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa conoscere nel Regno Unito.

Nel 2016 il cantante siciliano firma per Macro Beats, una delle più importanti etichette indipendenti italiane che pubblica il suo primo album ufficiale Straniero, lavoro che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia parallelamente alle prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes (Bombay Bicycle Club).

Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album Terapia di Gruppo, che viene apprezzato molto tanto da pubblico e critica tanto da portare il progetto ad esibirsi in più di 40 date in tutta Italia incluse i prestigiosi opening internazionali a Chinese Man e Daniel Caesar (grammy award 2019).

La fortunata collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project continua nel 2019 quando esce per Totally Imported l’album La Soluzione.