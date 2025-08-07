7 Agosto 2025
“Nun ve trattengo” è un viaggio notturno nella Roma di Franco Califano, con numerosi ospiti

Il film è stato presentato in anteprima alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma

"Nun ve trattengo" è il docufilm sulla vita di Franco Califano
A dieci anni dalla scomparsa, Franco Califano torna al cinema con il docufilm Nun ve trattengo per un evento speciale, in sala dall’8 al 10 settembre, insieme a Franco126, Ketama126, Noyz Narcos e Federico Zampaglione nel cast.

Distribuito da Europictures, scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, Nun ve trattengo è un viaggio intimo e notturno nella Roma amata da Franco Califano tra ricordi, materiali d’archivio inediti e testimonianze sincere. La sua costruzione è priva di cronologia lineare e privilegia un racconto emotivo fatto di contrasti.

Il docufilm è stato presentato in anteprima alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Freestyle” e si distingue per la sua narrazione emotiva e frammentata, capace di restituire un ritratto autentico e senza filtri. Inoltre, il film sarà proiettato il 20 agosto durante il Trapani Film Festival.

Prodotto da Interlinea Film in collaborazione con Illmatic Film Group e con il sostegno del Ministero della Cultura, Nun ve trattengo è molto più di un docufilm: è un omaggio vibrante, libero e appassionato.

Il cuore pulsante del film è il racconto collettivo di chi ha conosciuto Franco Califano da vicino o è stato influenzato dalla sua arte. Oltre alla narrazione visiva dell’attore Raffaele Vannoli, che accompagna lo spettatore nella Roma notturna, emergono le voci di Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Alberto Laurenti, Enrico Giaretta, Antonio Mazzeo e tanti altri.

Al suo interno, sono presenti anche alcuni degli artisti più significativi della scena musicale contemporanea: Franco126, Ketama126, Noyz Narcos e Federico Zampaglione. Tutti e quattro offrono il loro tributo a Califano, riconoscendolo come un vero e proprio ponte tra poesia di strada e musica urbana.

