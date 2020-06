Francesco Gabbani Il sudore ci appiccica è il nuovo singolo per l’estate 2020.

Dopo il buon riscontro di Viceversa, singolo presentato al Festival di Sanremo 2020 (2° posto, primo per il televoto), che è stato certificato con il disco platino ed è accompagnato da un video che ha superato i 42 milioni di views su YouTube, è tempo di un nuovo estratto dall’album omonimo.

Francesco Gabbani Il sudore ci appiccica

“Fra l’altro ti volevo dire: La vita non è male

Per quanto stare bene non sia poi così normale.

Sorriso in faccia finto e in ventre lacrima innocente.

Cos’è che conta veramente se la gente…

Odia la gente?”

Da venerdì 5 giugno dall’album Viceversa, sarà estratto il secondo singolo ufficiale, Il sudore ci appiccica.

Nel brano, in un momento storico che ricorderemo per la sofferenza provocata dal distanziamento fisico, Gabbani ci ricorda che è importante non essere anime distanti.

Un’invettiva nei confronti dell’individualismo. Il sudore diventa siero della condivisione collettiva. Dovrebbe “appiccicare” la comunità, diventando collante fisico che permetta la compartecipazione attiva e sentita di fatiche, difficoltà e anche gioie.

Una nuova incursione nel mondo etico dunque, sempre con un sound accattivante coinvolgente e un po’ vintage, che rievoca il dinamismo della disco-music.

Il sudore ci appiccia testo e audio

Fra l’altro ti volevo dire

la vita non è male

per quanto stare bene non sia poi così normale

sorriso in faccia finte in ventre lacrime innocente

cos’è che conta veramente se la gente (Odia la gente)

fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)

fra l’altro cosa ci vuoi fare

sopra a queste scale un po’ si scende un po’ si sale

pertanto probabilmente

il numero uno non conta niente

comunque non conta più niente

se invece di darsi la gente prende

E comunque si balla

come bolle nell’aria

e si tagga la faccia

che è riaperta la caccia

e comunque si bacia

l’italiana banana

cuori impavidi a galla

culi sigari e Avana, banana

bacia bacia, picchia picchia

bacia e picchia

il sudore ci appiccica

il sudore ci appiccica

accipicchia

Fra l’altro l’altro giorno mi sentivo quasi un altro

invece son lo stesso dalla fine di un amplesso

i genitori fanno i figli e i figli i genitori

sul letto sotto un tetto tutti dentro (e tutti fuori)

fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)

amico cosa mi fai fare

rubi rubi rubi poi ci tocca ripagare

che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente

arriva sorride si gira tradisce e alla fine sparisce

E comunque si balla

come bolle nell’aria

e si tagga la faccia

che è riaperta la caccia

e comunque si bacia

l’italiana banana

cuori impavidi a galla

culi sigari e Avana, banana

bacia bacia, picchia picchia

bacia e picchia

il sudore ci appiccica

il sudore ci appiccica

accipicchia

Tuttavia voglio andare via ma non trovo la stazione

scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone

tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione

vedo molto bene bananine e bananone

E comunque si balla

come bolle nell’aria

e si tagga la faccia

che è riaperta la caccia

e comunque si bacia

l’italiana banana

cuori impavidi a galla

culi sigari e Avana, banana

bacia bacia, picchia picchia

bacia bacia, picchia picchia

bacia bacia, picchia picchia

baci, picchia

il sudore ci appiccica

il sudore ci appiccica

accipicchia

Fra l’altro ti volevo dire

no niente