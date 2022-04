Francesco Bianconi annuncia “Perduto Insieme a Te”, il nuovo singolo cantato insieme ad un’amata collega

Francesco Bianconi Perduto insieme a te è il nuovo singolo con Malika Ayane.

Scrive così sui suoi profili social Bianconi:

Uscirà il 20 aprile una mia nuova canzone che si chiama “Perduto insieme a te”. La canto insieme a Malika Ayane, che è meravigliosa e dà come pochi sanno fare il soul a tutto ciò che tocca. Per soul non intendo il genere musicale ma il vento di gioia che certe voci hanno dentro anche quando cantano del buio più nero e della più profonda disperazione.

“Perduto insieme a te” è solo un’altra canzone d’amore: spero che vi piaccia e che vi aiuti un po’ a sopportare il peso di questo momento storico orribile.

Francesco Bianconi torna con un brano dal testo aperto al futuro e alla speranza, come lo definisce l’autore: “una canzone d’amore per questi tempi maledetti di inquietudine e incertezza, che spero possa dare un po’ di conforto a chi l’ascolta. In fondo è l’unica cosa che possono fare le canzoni, per il loro potere salvifico e taumaturgico: come le poesie, le canzoni uniscono e possono essere un antidoto contro la sofferenza.”

In questo brano per la prima volta Francesco Bianconi collabora con Malika Ayane e a proposito della sua partecipazione alla canzone, l’autore racconta di aver cercato per molto tempo di scrivere o lavorare con lei “mi piace moltissimo la sua voce, la sua fisicità, il suo modo di porsi nell’interpretazione. Quindi mi sono rivolto a lei quasi automaticamente.

Quando Francesco scriveva già canzoni famose, io avevo appena vent’anni e nessun piano nella vita. Ero rimasta fortemente colpita da come nella sua musica la malinconia fosse portata con leggerezza e naturalezza. Nel tempo, quando ho conosciuto meglio il suo lavoro, mi sono chiesta tante volte come riuscisse a raccontare e cantare tanto bene quello stato d’animo in cui mi trovo spesso ma che non so definire con altrettanta grazia. Poi ci siamo sfiorati mille volte finché non mi ha chiesto di cantarlo insieme e non ho potuto resistere. “Perduto insieme a te”è una canzone bellissima e spero arrivi a più persone possibile.” racconta Malika.

Ecco qui il link per il pre-save

La parte musicale del brano – mixato a New York da Sam Evian – è curata da Amedeo Pace (il produttore, che per il brano suona anche alcune parti di chitarra), da Angelo Trabace al pianoforte, da Simone Pace alla batteria, da Brian Betancourt al basso elettrico, ed Eleanor Norton e Megan Gould agli archi. Il solo nel secondo ritornello è suonato dallo stesso Bianconi, che doppia la Epiphone Riviera con la sua gloriosa baritono Teisco degli anni Sessanta.

A maggio Francesco Bianconi pubblicherà in contemporanea, in Italia e in Francia, un altro singolo dal titolo CIAO, firmato insieme alla compositrice e cantante francese Clio, stella nascente della musica d’autore d’oltralpe. Il brano segna il debutto di Francesco sul mercato discografico francese, da sempre nella sua orbita creativa; CIAO anticipa infatti la pubblicazione di FOREVER in Francia, che per l’occasione l’autore presenterà con un live all’Istituto Italiano di Cultura, in autunno.

francesco bianconi e la stupefacente band

Francesco Bianconi, accompagnato da La Sua Stupefacente Band, torna al suo primo amore, il live, e nel prossimo mese di maggio sarà in tour nei teatri – partenza da Fermo il 13 – il 20 maggio a Firenze al Teatro Puccini e il 21 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, per poi toccare le principali città italiane.

Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo: il cantautore ha infatti pensato questo nuovo tour come “una storia a parte” dove protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica” – anticipa Bianconi – alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche l’occasione per presentare nuovi brani inediti.

13 Maggio ore 21 – Fermo – Teatro dell’Aquila

20 Maggio ore 21 – Firenze – Teatro Puccini – info biglietti e prevendite

21 Maggio ore 21 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi – info biglietti e prevendite

24 maggio ore 21 – Udine – Teatro Giovanni da Udine

25 maggio ore 20 – Brescia – Teatro Grande – info biglietti e prevendite

26 maggio ore 21 – Rovereto – Auditorium Melotti – info biglietti e prevendite

