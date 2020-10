Francesco Bianconi Certi Uomini

Si avvicina il giorno della pubblicazione per Ponderosa Music Records / BMG di Forever, il primo album da solista di Francesco Bianconi, che uscirà in digitale, cd e vinile il 16 ottobre. Il nuovo singolo scelto per anticipare il progetto è Certi Uomini.

Il nuovo estratto arriva dopo Il Bene e L’abisso, brani che forniscono una prima idea chiara di ciò che sarà Forever.

“Certi Uomini è una canzone scritta di getto, dopo una cena in cui qualcuno dei partecipanti si chiedeva quale fosse il motore del mondo e che cosa spingesse gli esseri umani a compiere determinate azioni. È una canzone di vita, di febbricitante desiderio di vita, direi. E forse anche di ricerca di qualcosa di meno transitorio, di un’origine, di un assoluto.”

Queste le parole di Francesco Bianconi che prosegue.

“Musicalmente è molto semplice, e mi piace proprio perché è una folk song che si potrebbe anche cantare in strada, chitarra e voce. Come in tutto il resto del disco, anche qui ci sono gli archi del Balanescu Quartet. Il pianoforte è suonato da Thomas Bartlett (collaboratore di Saint Vincent, Antony and The Johnsons, Sufjan Stevens), mentre Amedeo Pace suona un arpeggio di chitarra elettrica dal secondo inciso in poi, Ivan Rossi il Minimoog, io la celesta e Mirco Mariani l’Ondioline.”

Nel suo nuovo lavoro Bianconi ha fortemente voluto la partecipazione di altre voci: Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. Tutti artisti internazionali con cui ha avuto il piacere di collaborare sia per la scrittura dei brani sia per l’esecuzione della parte vocale.

Foto di Laura Villa Baroncelli