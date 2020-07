Sono stati annunciate le prime date del tour estivo di Francesca Michielin Spazi Sonori, appuntamenti speciali che vedranno protagonista la cantautrice che contestualmente ha rimandato il concerto evento originariamente previsto per settembre al Carroponte di Milano.

La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi mesi difficili e lo ribadisce anche all’inizio di questa estate annunciando Spazi Sonori. Si tratta di una serie di appuntamenti esclusivi che la vedranno solo per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più suggestive location del nostro Paese.

“Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi.”

Queste le parole di Francesca Michielin, che ha anche annunciato il rinvio del concerto al Carroponte di Milano (ne abbiamo parlato Qui).

“Ci arriveremo ancora più carichi e magari con tante altre cose da farvi ascoltare.”

L’appuntamento originariamente previsto per il 20 settembre 2020, è stato posticipata al 6 giugno 2021.

FRANCESCA MICHIELIN SPAZI SONORI

Queste le prime date dell’esclusivo viaggio musicale estivo prodotto da Vivo Concerti.

Giovedì 6 agosto 2020 || Treviso @ Suoni di Marca (Villa Margherita)

Lunedì 10 agosto 2020 || Udine @ Piazzale Castello

Martedì 1 settembre 2020 || San Mauro Pascoli (FC) @ Acieloaperto (Villa Torlonia)

Martedì 8 settembre 2020 || Fiesole (FI) @ Teatro Romano

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche i brani inseriti nell’album Feat (Stato di Natura), uscito la scorsa primavera.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI