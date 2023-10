Francesca Michielin risponde a Morgan: “Bellissima è una canzone armonicamente molto complessa” (video)

In occasione del primo appuntamento della rassegna “Suono di sabato all’Arca” – che si è tenuto ieri, sabato 28 ottobre, a Milano – Francesca Michielin ha voluto dire la sua su uno degli argomenti più chiacchierati della nuova edizione di X Factor, prendendo le distanze da quanto dichiarato da Morgan.

“Io volevo dire questa cosa. Di ‘do’ in questo pezzo ce ne sono pochi“, ha spiegato la Michielin riferendosi a “Bellissima” di Annalisa.

“Non riprendete questo momento, non sto scherzando. Questa canzone è armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là (a X Factor, ndr). Voi sì”, ha poi aggiunto rivolgendosi ad Ambra Angiolini, che ha prontamente risposto: “Anch’io non posso parlare”.

Parole cui hanno nuovamente fatto seguito quelle di Francesca Michielin che, dopo aver fatto una piccola analisi armonica della parte iniziale del brano, ha voluto lanciare un messaggio molto forte: “Quando Morgan ha chiesto ad Ambra se sapeva cos’è un Do Minore, lei non ha risposto. Sapete perché? Perché dobbiamo smetterla di chiedere alle donne di dover sempre dimostrare che sanno qualcosa e legittimare la loro presenza ovunque loro siano“.

Morgan contro “Bellissima”: “È una canzone armonicamente inesistente”

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Ad innescare la polemica, come sopra accennato, è stato Morgan durante il primo live di X Factor, andato in onda lo scorso giovedì 26 ottobre (ne abbiamo parlato qui).

Il cantautore non ha infatti apprezzato l’assegnazione di Ambra a Matteo Alieno Pierotti, che ha proposto una versione più armonica e minimale di “Bellissima“, brano certificato quattro volte disco di platino, affermando:

“Sei talmente bravo che puoi cantare tutto. Quindi hai cantato un pezzo che io neanche conosco, ma che è di una banalità incredibile. Questa canzone è armonicamente inesistente”.

Davide Simonetta contro Morgan

La risposta di Davide Simonetta, co-autore e produttore del brano, non si è fatta di certo attendere. Ed ecco che, dopo pochi minuti dall’infelice uscita di Morgan, il producer ha replicato su X: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido“. Ma non è finita qui!

