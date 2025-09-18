18 Settembre 2025
18 Settembre 2025

Fuori “Lunedì blu”, singolo di Frah Quintale che anticipa “Amor proprio”

Un brano intimo e malinconico che anticipa il nuovo disco

Frah Quintale – Lunedì blu
Frah Quintale testo e significato del nuovo singolo, Lunedì blu, brano che anticipa l’album Amor proprio.

Il cantautore torna con un singolo che mette al centro fragilità e memoria: Lunedì blu, fuori venerdì 19 settembre per Undamento/Warner Music Italia.

FRAH QUINTALE – LUNEDÌ BLU, TESTO E SIGNIFICATO

Lunedì blu è una ballad intima, costruita su piano e voce, che racconta il momento in cui ci si ritrova soli a fare i conti con i cambiamenti della vita. È il desiderio di conservare un luogo eterno dove i ricordi restano immutati, anche quando la realtà corre e cambia forma.

Frah Quintale lo spiega così:

“Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro so esattamente come muovermi, come se fosse reale. Scrivendo Lunedì blu mi sono immaginato una dimensione alternativa in cui i nostri ricordi restano intatti, un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. È un brano che parla della vita che cambia, di ciò che finisce e di quanto ci chiediamo se esista un posto dove le cose possano continuare a vivere all’infinito”.

Una malinconia dolce e profonda, che si trasforma in riflessione universale: dietro l’apparente semplicità del testo c’è l’urgenza di fermare il tempo e custodire ciò che conta.

TESTO lunedì blu – frah quintale

Chissà dove va un estate quando muore
Forse in plastica(?) ho sognato mille volte
Chissà dove vanno tutti quei discorsi
Sdraiati sugli scogli
Nel cuore della notte
Chissà dove finirà poi il nostro amore
Quando ognuno prenderà una direzione
Questi giorni sembreranno vecchie storie
Quando riapriranno le scuole
Che ci serva da lezione

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu

Che rumore fa la vita quando cambia
Cercando una speranza
Riparti la tua stanza
Chissà dove vanno tutti quando serve
Finiscono le teste e tu hai fatto le sette
Chissà poi dove è finito il nostro amore
Forse dentro occhi di un altro colore
E quei giorni sono solo vecchie storie
Versi di una canzone
Da urlare senza voce

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
uh, uh, uh

E mentre le onde prendono a schiaffi gli scogli
Tu confondi i tuoi ricordi con i sogni
Chissà che fine hanno fatto i nostri giorni

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu

uh, uh, uh, uh

AMOR PROPRIO, IL NUOVO ALBUM DI FRAH QUINTALE

Il disco Amor Proprio, in uscita il 10 ottobre, rappresenta il progetto più ambizioso della carriera dell’artista. Arriva a tre anni da Storia Breve e a due anni da Lovebars, realizzato insieme a Coez e certificato platino.

Con 11 tracce e collaborazioni con Colapesce, Joan Thiele, Tony Boy e Kid Yugi, l’album mette al centro il tema della crescita personale e del tempo necessario a imparare a stare soli. È un disco che alterna ballad introspettive e momenti più leggeri, sempre filtrati dallo stile unico e inconfondibile di Frah.

Tracklist di Amor Proprio:

  1. Né oggi né domani
  2. Lampo
  3. A prescindere (feat. Colapesce)
  4. La notte
  5. Lunedì blu
  6. Occhi diamanti (feat. Joan Thiele)
  7. 1 ora d’aria 1 ora d’ansia (feat. Tony Boy)
  8. Chiodi
  9. Gelato
  10. Anni che non dormo
  11. Non scendo più

PALAZZETTI ‘26 – IL PRIMO TOUR NEI PALASPORT

Nel 2026 Frah Quintale sarà per la prima volta protagonista nei palasport italiani. Il tour Palazzetti ‘26, prodotto da Live Nation, partirà il 13 aprile dall’Unipol Forum di Milano e toccherà sei città:

  • 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope
  • 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
  • 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Cerca su A.M.I.