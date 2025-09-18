Fuori “Lunedì blu”, singolo di Frah Quintale che anticipa “Amor proprio”

Frah Quintale testo e significato del nuovo singolo, Lunedì blu, brano che anticipa l’album Amor proprio.

Il cantautore torna con un singolo che mette al centro fragilità e memoria: Lunedì blu, fuori venerdì 19 settembre per Undamento/Warner Music Italia.

FRAH QUINTALE – LUNEDÌ BLU, TESTO E SIGNIFICATO

Lunedì blu è una ballad intima, costruita su piano e voce, che racconta il momento in cui ci si ritrova soli a fare i conti con i cambiamenti della vita. È il desiderio di conservare un luogo eterno dove i ricordi restano immutati, anche quando la realtà corre e cambia forma.

Frah Quintale lo spiega così:

“Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro so esattamente come muovermi, come se fosse reale. Scrivendo Lunedì blu mi sono immaginato una dimensione alternativa in cui i nostri ricordi restano intatti, un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. È un brano che parla della vita che cambia, di ciò che finisce e di quanto ci chiediamo se esista un posto dove le cose possano continuare a vivere all’infinito”.

Una malinconia dolce e profonda, che si trasforma in riflessione universale: dietro l’apparente semplicità del testo c’è l’urgenza di fermare il tempo e custodire ciò che conta.

TESTO lunedì blu – frah quintale

Chissà dove va un estate quando muore

Forse in plastica(?) ho sognato mille volte

Chissà dove vanno tutti quei discorsi

Sdraiati sugli scogli

Nel cuore della notte

Chissà dove finirà poi il nostro amore

Quando ognuno prenderà una direzione

Questi giorni sembreranno vecchie storie

Quando riapriranno le scuole

Che ci serva da lezione

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Che rumore fa la vita quando cambia

Cercando una speranza

Riparti la tua stanza

Chissà dove vanno tutti quando serve

Finiscono le teste e tu hai fatto le sette

Chissà poi dove è finito il nostro amore

Forse dentro occhi di un altro colore

E quei giorni sono solo vecchie storie

Versi di una canzone

Da urlare senza voce

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

uh, uh, uh

E mentre le onde prendono a schiaffi gli scogli

Tu confondi i tuoi ricordi con i sogni

Chissà che fine hanno fatto i nostri giorni

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

uh, uh, uh, uh

AMOR PROPRIO, IL NUOVO ALBUM DI FRAH QUINTALE

Il disco Amor Proprio, in uscita il 10 ottobre, rappresenta il progetto più ambizioso della carriera dell’artista. Arriva a tre anni da Storia Breve e a due anni da Lovebars, realizzato insieme a Coez e certificato platino.

Con 11 tracce e collaborazioni con Colapesce, Joan Thiele, Tony Boy e Kid Yugi, l’album mette al centro il tema della crescita personale e del tempo necessario a imparare a stare soli. È un disco che alterna ballad introspettive e momenti più leggeri, sempre filtrati dallo stile unico e inconfondibile di Frah.

Tracklist di Amor Proprio:

Né oggi né domani Lampo A prescindere (feat. Colapesce) La notte Lunedì blu Occhi diamanti (feat. Joan Thiele) 1 ora d’aria 1 ora d’ansia (feat. Tony Boy) Chiodi Gelato Anni che non dormo Non scendo più

PALAZZETTI ‘26 – IL PRIMO TOUR NEI PALASPORT

Nel 2026 Frah Quintale sarà per la prima volta protagonista nei palasport italiani. Il tour Palazzetti ‘26, prodotto da Live Nation, partirà il 13 aprile dall’Unipol Forum di Milano e toccherà sei città:

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

