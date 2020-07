E’ uscita lo scorso 26 giugno la prima parte del nuovo album di Frah Quintale Banzai (Lato Blu) (ne abbiamo parlato Qui). L’artista sarà uno dei protagonisti di Rock in Roma 2021.

Il rapper è l’ottavo nome confermato del prestigioso Festival romano (ne abbiamo parlato Qui). Il concerto si svolgerà il 14 luglio 2021 a partire dalle ore 20.30 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma.

I biglietti già acquistati in prevendita per la data del 18 luglio 2020 restano validi per la nuova data.

FRAH QUINTALE

Il 26 giugno 2020 è uscito per Undamento la prima parte del nuovo progetto discografico di Frah Quintale Banzai (Lato blu), anticipato dai singoli Contento e Buio di giorno e dal brano La Calma.

“Sono orgoglioso di questo disco, delle persone con cui sto condividendo questo viaggio, della musica che stiamo facendo, della realtà che abbiamo costruito e della libertà che ci siamo guadagnati. Non so neanche io come è successo ma è successo davvero. BANZAI (lato blu) è finalmente fuori ed io sono contento.”

Banzai (Lato blu) è un disco che suona fresco e dal sound internazionale. Grazie ai suoi testi, le sue interpretazioni e le sue sperimentazioni musicali, Frah Quintale si conferma uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana. Il suo mood spazia in modo del tutto personale dal rap/hip hop al pop a sonorità R&B e funk.

Dal 26 giugno è rotazione radiofonica il nuovo singolo Amarena, che descrive con ironia alcuni stereotipi dell’estate. Prodotto da Ceri e Bruno Belissimo, è stato mixato e masterizzato da Gigi Barocco presso lo Studio 104.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI