E’ uscito Wasabi, il nuovo singolo del cantautore e producer torinese Fractae. Un brano che si può definire cinicamente pop, ma allo stesso tempo malinconicamente punk.

Rispetto ai singoli precedenti come Torino è una Droga o Autovelox, in Wasabi (distribuzione Artist First) le chitarre occupano un ruolo di primo piano, anche se non si può non considerare il ruolo della batteria pulsante e dei sintetizzatori vintage che si affiancano al vocal chops, ingrediente fisso di ogni produzione di Fractae, che di Wasabi è autore e producer di questo brano.

“Wasabi è una canzone malinconicamente punk come un ristorante giapponese di periferia, come una dedica di San Valentino scritta con il dito medio, come certe relazioni che, quando finiscono, ti lasciano dentro un incendio che brucia più di una cucchiaiata di wasabi. Un brano nostalgico che descrive quel retrogusto amaro della fine di una storia d’amore quando vorresti solo urlare “Mi manchi ma fai schifo”, un brano indie scritto su un pezzo di carta stropicciata pestando il plettro su corde troppo ossidate da un pomeriggio estivo. Una canzone diretta e cinicamente pop.”

FRACTAE

Fractae è un producer e cantautore che da sempre è affascinato da stili musicali diversi. Lavora nello studio torinese Turbopop. Nel suo percorso ha collaborato con Sugar Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing, Luca Vicini, Ale Bavo, Raige e Gnu Quartet.

Si è esibito in Italia e all’estero con diversi progetti e ha partecipato a numerose rassegne e festival come Deejay on stage, Apolide Festival e Rock in Roma. Dal 2019 è performer fisso del format live This is Indie per il quale ha suonato in importanti club come Alcatraz, Viper Theatre, Locomotiv e Hiroshima Mon Amour.