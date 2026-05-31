FOURTEEN, il progetto che punta a creare la prima girl band K-Pop italo-europea, parte da Napoli: i casting ufficiali aprono il 13 e 14 giugno 2026 nel capoluogo campano, prima tappa di un tour di selezioni che attraverserà l’Italia fino a fine giugno.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con la RAI e ha un’ambizione dichiarata grande: portare per la prima volta in Europa il linguaggio K-Pop attraverso una produzione completamente italiana, ma con sguardo internazionale. A produrre è Joy Production & Sustainability Srl.

Cosa cerca FOURTEEN ai casting

La produzione cerca quattro ragazze tra i 13 e i 22 anni che sappiano cantare e/o ballare, con personalità e voglia di mettersi in gioco. Le quattro selezionate andranno a comporre la girl band protagonista del progetto.

I casting però non si fermano alla band. Sono aperte anche le selezioni per i coprotagonisti della serie TV e per i ballerini e ballerine del corpo di ballo ufficiale. Iscrizioni e info su fourteenplanet.com.

Le date dei casting in tutta Italia

Il tour delle selezioni tocca tre città:

Napoli – 13 e 14 giugno 2026

– 13 e 14 giugno 2026 Milano – 20 e 21 giugno 2026

– 20 e 21 giugno 2026 Roma – 25 e 26 giugno 2026

– 25 e 26 giugno 2026 Callback finale a Roma – 27 e 28 giugno 2026

Non solo musica: serie TV su RAI e tour nel 2027

FOURTEEN è più di una band. Il piano industriale del progetto prevede un album originale con relativi videoclip, una serie TV in onda prossimamente sulle reti RAI e un tour live nazionale nel 2027. Un formato a metà tra produzione discografica, fiction generalista e operazione di marketing trasmediale, costruito con player italiani dell’intrattenimento.

Cosa vuol dire “K-Pop italo-europeo”

Il K-Pop è un linguaggio musicale e produttivo nato in Corea del Sud con regole molto precise: anni di training delle ragazze prima del debutto, coreografie millimetriche, sistema di fandom strutturato. Traslarlo in chiave italiana, dentro un palinsesto RAI e con quattro ragazze trovate ai casting in tre settimane, è una scommessa produttiva di peso. Il rischio è che il marchio “K-Pop” diventi solo un’etichetta di posizionamento.

Il nodo vero, per chi pensa di mandare il curriculum, sarà capire i dettagli contrattuali del progetto: cessione diritti immagine, gestione dei rapporti con le minorenni tra i 13 e i 17 anni, durata del vincolo e clausole di esclusiva. Al momento il comunicato non li specifica e fourteenplanet.com sarà il posto giusto dove leggerli prima di iscriversi.

Il sogno di salire su un palco, dice il comunicato, “può diventare realtà”. L’idea di una girl band K-Pop italiana prodotta dalla TV pubblica è interessante. Il banco di prova sarà la qualità del prodotto musicale finale.

Domande frequenti su FOURTEEN

Quando aprono i casting di FOURTEEN?

I casting ufficiali di FOURTEEN partono da Napoli il 13 e 14 giugno 2026, poi proseguono a Milano (20-21 giugno), Roma (25-26 giugno) e si chiudono con il callback finale a Roma il 27 e 28 giugno.

Chi può partecipare ai casting di FOURTEEN?

La produzione cerca ragazze tra i 13 e i 22 anni che sappiano cantare e/o ballare. Sono aperte anche le selezioni per i coprotagonisti della serie TV e per il corpo di ballo ufficiale.

Cosa prevede il progetto FOURTEEN oltre alla girl band?

Il progetto trasmediale, sviluppato con RAI, prevede un album originale con videoclip, una serie TV in onda prossimamente sulle reti RAI e un tour live nazionale nel 2027.

Chi produce FOURTEEN?

FOURTEEN è una produzione interamente Made in Italy di Joy Production & Sustainability Srl, in collaborazione con RAI.

Dove iscriversi ai casting di FOURTEEN?

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale fourteenplanet.com, dove la produzione raccoglie le candidature e pubblica tutte le informazioni sulle audizioni.