Fiorella Mannoia torna a collaborare con Amara per “Domani è primavera” feat. Michele Bravi

Fiorella Mannoia Domani è primavera testo e significato del nuovo singolo della Mannoia che, per riscaldare l’estate 2024, coinvolge al suo fianco Michele Bravi.

Per questo singolo Fiorella, reduce dal successo live a Caracalla, torna a collaborare con Amara, cantautrice che ha scritto alcuni dei più grandi successi recenti della Mannoia, brani come Che sia benedetta, Padroni di niente e Il Peso del coraggio.

“Domani è primavera” sarà fuori venerdì 14 giugno per Oyà/Sony Music.

Fiorella Mannoia Domani è primavera significato del brano

In questa canzone vengono sfiorate le sfide della nostra contemporaneità, il buio di questi tempi in bilico tra violenza e guerra, ma anche la voglia di cambiamento di chi non si arrende.

È la primavera che arriva, da sempre simbolo per eccellenza di rinascita e risveglio.

Il testo, firmato da Amara, nasce proprio dal confronto delle due artiste, due amiche, due combattenti, per natura attente a ciò che le circonda e a quello che la società vive.

A questa collaudata collaborazione, si aggiunge un nuovo prezioso elemento: dall’incontro nel corso di un concerto, nasce la sintonia tra Fiorella e Michele Bravi e la voglia di cantare insieme la voce delle “anime in cerca d’amore”, in un coro che unisce donne, uomini e generazioni.

Fiorella Mannoia Domani è primavera testo

C’è che ancora noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Disarmati davanti al dolore

Continuiamo a sperare

In quell’ultimo raggio di sole

Testo completo in arrivo venerdì 14 giugno