Ferdinando Salzano, patron di Friends & Partners: “basta ossessione per i sold out, è una finta polemica”

Ferdinando Salzano, patron di Friends & Partners e tra le figure centrali dell’industria musicale italiana, interviene sul dibattito che da settimane scuote il settore: quello sui live, sui biglietti e sui cosiddetti finti sold out dei concerti 2025, e non solo.

Intervistato dai colleghi di Rockol durante la data-evento di Ligabue a Campovolo per il trentennale di Certe Notti, Salzano ha risposto con dichiarazioni molto nette alla polemica nata dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, e rilanciata da un post social di Federico Zampaglione.

Una questione già affrontata su All Music Italia nell’ottobre 2024, passata allora in sordina ma tornata ad accendersi nelle ultime settimane.

“Quella di regalare i biglietti o ridurre drasticamente i prezzi è una pratica del tutto scorretta. Tutto è stato ingigantito rispetto a quel che è avvenuto, il che non vuol dire non fare chiarezza. La situazione non è quella che stanno disegnando. Il mercato è florido, lo dicono i dati SIAE, che non vuol dire non fare chiarezza sulle cose”.

Il caso è esploso partendo dai concerti di Elodie, accusati da alcuni di essere “finti sold out”. Per correttezza va precisato che né lo staff dell’artista né lei stessa hanno mai utilizzato quel termine per le date di Milano e Napoli. Un punto che anche Salzano ha voluto chiarire:

“Elodie non ha bisogno di difese da parte mia, ma non ho visto sue dichiarazioni che parlassero di sold out. Sta diventando una cosa più grande di quella che è. Poi io non sono il diretto interessato e non devo rispondere, ma io non vedo nubi, vedo un mercato florido.

La cosa è ingigantita: cerchiamo di non farla diventare una caccia alle streghe. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, dobbiamo darci tutti una regolata sul fatto che l’informazione deve essere data in modo corretto. Dobbiamo non cercare più il gigantismo, e mi ci metto dentro per primo io, non sto facendo il professore nei confronti dei colleghi”.