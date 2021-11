“Finché non mi seppelliscono” è la promessa di amore eterno di Blanco

Blanco Finché Non Mi Seppelliscono testo e significato del nuovo singolo estratto da Blu celeste, il disco d’esordio del giovane cantautore già certificato con il DOPPIO DISCO DI PLATINO a soli due mesi dalla sua pubblicazione.

Con un biglietto da visita rappresentato da 22 dischi di platino e sette dischi d’oro in meno di un anno, oltre 370 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube dei brani del suo primo album, Blanco è pronto a riconquistare le radio.

BLANCO finché non mi seppelliscono significato

Il nuovo singolo, in radio dal 12 novembre, ancora prima di essere lanciato è già stato certificato con il disco d’oro e conta oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 4 milioni di view su YouTube, oltre ad essere stabile nella Top20 delle charts di Spotify e Apple Music.

Dopo aver lanciato la toccante ballad che da il titolo al disco, Blu celeste, Blanco sceglie una delle tracce più up tempo del suo album. Un brano che è una vera e proprio dichiarazione d’amore eterno verso la sua donna scritta ovviamente con il linguaggio ruvido che contraddistingue il giovane cantautore… “Mentre dormivi sul prato Ogni difetto lo apprezzavo Anche mi avessi accoltellato Mi sarebbe piaciuto…”

BLANCO finché non mi seppelliscono TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Mentre dormivi sul prato

Ogni difetto lo apprezzavo

Anche mi avessi accoltellato

Mi sarebbe piaciuto

Mi sarebbe piaciuto

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

Cerco un senso ma non c’è

Il senso poi dov’è

Ci siamo presi a sassate

Ho le nocche bruciate

Da quanto non importa

Lo posso anche scordare

Ci ripenso ogni volta

Ora non fa più male

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

