Festival di Sanremo 9 febbraio 2024: ospiti, ordine d’uscita dei 30 cantanti in gara e presentatori

Collegamento con la Sala Roof del Festival di Sanremo. Sono presenti Amadeus, dirigenti RAI e la co-conduttrice della quarta serata Lorella Cuccarini e le istituzioni della regione Liguria.

Dopo i saluti istituzionali e il conferimento della cittadinanza onoraria ligure ad Amadeus si discutono i dati degli ascolti, che abbiamo inserito qui, si conferma il trend positivo e la crescita degli spettatori giovani. La Playlist di Sanremo è la più ascoltata al mondo su Spotify.

AMADEUS E LORELLA CUCCARINI

Alla richiesta a Lorella Cuccarini di quale emozione l’aveva accompagnata alla notizia della conduzione del Festival:

Sincera commozione, ero felice della richiesta, Amadeus lo conosco da tanti anni… Il rapporto che c’è con Amadeus è speciale, abbiamo vissuto giornate insieme, notizie belle. Vi potrei raccontare Amadeus dietro le quinte, lui si divertiva a fare gli scherzi. Alcuni sono irraccontabili. Questa sera ci sarà una sorpresa.

Sono la quota nazional popolare, l’anno prossimo festeggerò 40 anni di carriera. In questo momento sto bene dove sto, si può continuare a fare spettacolo anche alla mia età. Chi lo sa se tornerò in RAI. In questo momento sto vivendo un momento della mia carriera che mi da molta soddisfazione.

Amadeus riguardo le polemiche rispetto alla gag con John Travolta: Grease continuerò ad amarlo.

Gli ospiti della serata:

Ospiti: Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, Pecco Bagnaia, Arisa, Gigi D’Agostino.

festival di SANREMO 2024 – SERATA cover – ORDINE D’USCITA DEI CANTANTI IN GARA