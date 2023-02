Sanremo 2023 prima serata scaletta completa e ordine di uscita dei cantanti.

Come annunciato da Amadeus in conferenza stampa stamattina per la prima volta sarà presente, seduto in primi fila, il Presidente della Repubblica. Per l’occasione, il 75esimo anniversario della Costitutizione, si esibirà Roberto Benigni.

Andiamo quindi a scoprire la scaletta integrale con tutti i momenti della serata. Cliccate in basso su continua.